Arrestan a un pastor por abuso sexual de una menor de edad

Este 29 de septiembre Stephen Hutto el antiguo pastor que fue arrestado en marzo de este año por un caso de abuso sexual de un menor estará en corte Este arresto llega 15 años después del que el incidente ocurriera. El pastor Hutto era un pastor en la iglesia de fountain llamada "Independent baptist church" y según datos oficiales Hutto tenia 30 años cuando se involucro con una menor de 15 años.

El le mandaba foto inapropiadas a la menor mientras se tocaba ellos se involucraron sexuales varias veces en diferentes locales en Fountain. El fue arrestado en el 2025 cuando era un pastor para la iglesia highland baptist church en Boone, Colorado. Se espera que el tome una negociacion por parte de la corte este semana.