Skip to Content
Noticias Locales

Arrestan a un pastor por abuso sexual de una menor de edad

KRDO
By
Updated
today at 12:49 PM
Published 12:46 PM

Este 29 de septiembre Stephen Hutto el antiguo pastor que fue arrestado en marzo de este año por un caso de abuso sexual de un menor estará en corte Este arresto llega 15 años después del que el incidente ocurriera. El pastor Hutto era un pastor en la iglesia de fountain llamada "Independent baptist church" y según datos oficiales Hutto tenia 30 años cuando se involucro con una menor de 15 años.

El le mandaba foto inapropiadas a la menor mientras se tocaba ellos se involucraron sexuales varias veces en diferentes locales en Fountain. El fue arrestado en el 2025 cuando era un pastor para la iglesia highland baptist church en Boone, Colorado. Se espera que  el tome una negociacion por parte de la corte este semana. 

Article Topic Follows: Noticias Locales
##Ablock-lead

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.