Noticias Locales

Homicidio en Colorado Springs deja a policías con varias preguntas

By
Published 1:52 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Otro homicidio ocurrió en Colorado Springs policías nos cuentan que ellos encontraron un cuerpo dentro de un auto justo antes de la media noche. 

Ocurrió en la calle 300 Wooten este al este de la calle platte. Oficiales mencionan que ellos hallaron a una persona encima de un auto y fueron a ver si estaba bien. Después de dieron cuenta que la persona estaba muerta de ahí llego el equipo de homicidio y ellos tomaron la investigación.

El caso ahora esta bajo investigación. 

Andrea Herrera

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

