Herencia Hispana: Monse’s Taste of El Salvador Pupuseria

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Durante el mes de la herencia hispana hablamos con la dueña de Monses Pupuseria quien nos cuenta su experiencia al traer un poco de el sazón de El Salvador a Colorado Springs. Fue en junio del 2011 que Monse y su esposo emigraron a los Estados Unidos, originaria de El Salvador Monse tenia un poco de temor al llegar a un país desconocido y sin entender el idioma.

"Estaba rezando una idea de cómo empezar algo que fuera mío. Y al mismo tiempo, mi inglés no estaba muy bueno. Entonces fue cuando decidí empezar a hacer la comida tradicional salvadoreña, que es la pupusa y el curtido este. Este restaurante es el producto de 15 años de trabajo", dijo Monse Hains.

Pero antes de comenzar el negocio Monse vendió pupusas congeladas en tiendas como whole foods y otros super mercados. Después de años de duro empeño En el 2017 ella abrió su primer local en Old Colorado City al este de la ciudad.

"Por ser tan único el producto. Las personas estaban bien curiosas, a saber qué era una pupusa, de dónde venía. Entonces así fuimos, empezamos así a crecer hasta que llegamos a lo que somos ahora que somos un restaurante bien estable. Ya con siete años en este local y ya en el mercado", dijo Hains.

Y aún ahí con algunos desafíos en el camino Monse y su familia siguen trabajando por su sueño cada día.

"Los dos desafíos más grandes que hemos tenido, creo yo que ha sido empezar con 1,1 tipo de comida que no era conocido en la ciudad. Entonces teníamos que romper la cadena y empezar a explicar cliente por cliente de dónde venían, cómo hacíamos las pupusas y eso fue, creo que uno de los fue lo primero que nosotros pudimos ver en esta comunidad, que fue abrir mercados, que es difícil realmente", dijo Hains.

Ella y su esposo pronto estarán abriendo su segundo local pero esta vez en el centro de Colorado Springs.

"Este restaurante ya nos empieza a quedar un poco pequeño, entonces decidimos expandirnos y abrir una en el centro de colorado springs. Ese va a tener un poco un menú un poco más extenso pero al mismo tiempo apoyando local, comprando carne local y más que todo sirviendo la comida tradicional salvadoreña y también ahora si usted, yo acabo de venir del salvador hace un año y ahora los salvadoreños estamos experimentando con todo tipo de pupusas y eso es bien bonito, traer nuevas creaciones y nuevas ideas", agrego Hains.

Para más información sobre donde pueden encontrar un pupusa Salvadoreña puede visitar la página oficial de Monse's Pupuseria.