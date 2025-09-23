Skip to Content
Noticias Locales

Empresas de cañabais frenan su producción tras presuntamente causar problemas de salud en sus clientes

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El estado de colorado ha ordenado que tres empresas de cañabais para parrar sus operaciones inmediatamente. Esto después de que sus productos fueran vinculados con graves riesgos para la salud que no revelaron, mientras continuaban distribuyendo el producto 
Según la fiscalía general. El acuerdo llega tras una investigación sobre la "Marca 1906" y tres de sus fabricantes: Nuka enterprises llc, Sima sciences llc y Nuka properties llc.


Una de las empresas vendió un producto llamado "Gotas de media noche" para dormir. Sin embargo, a partir de 2020, los clientes comenzaron a informar que tenian problemas del hígado. A pesar de eso, la empresa supuestamente siguió fabricando y vendiendo el producto durante años. Ahora la investigación sigue su curso. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

