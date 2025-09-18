Donaciones para Matthew Silverstone, víctima de tiroteo en la preparatoria Evergreen

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una actualización sobre uno de los adolescentes que recibió disparos en la preparatoria evergreen la semana pasada. Se llama Matthew Silverstone su familia dice que sigue luchando por su vida en el hospital.

Tras pedir inicialmente privacidad, el tío de matthew, kris koehler, compartió un mensaje con la oficina del aguacil del condado de jefferson sobre algunos de los problemas de la familia.

Koehler dice que ha sido difícil ver a su sobrino pasar por esto. Añade que su madre no se ha alejado de su lado en el hospital. Nos cuenta que celebran cada progreso como una victoria, y que el gran apoyo los ayuda a seguir adelante. Koehler compartió uno de los muchos mensajes enviados por los estudiantes, relatando cómo matthew pudo haber ayudado a salvar vidas ese día.

"Gracias por tu rapidez y reacción durante una emergencia. Muchos de nosotros te debemos nuestra seguridad. Es un verdadero honor ser tu compañero de clase. Te mereces el mundo y mucho más. Lamento mucho que tengas que pasar por esto", escribió un estudiante de la escuela Evergreen.

La familia dice que toda esta experiencia ha sido una gran carga, emocional y económica.

Ahora están solicitando apoyo a través de una página de gofundme, y ya han recaudado casi la mitad de la meta de $250,000 dólares.