El Proyecto Libertad fue un fracaso. ¿Qué pasa con los 1.600 barcos atrapados en el estrecho de Ormuz?

Por Vanessa Yurkevich, CNN

Para decenas de miles de marineros a bordo de unos 1.600 barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, el “Project Freedom” fue todo menos eso.

La operación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para “guiar” embarcaciones a través del estrecho duró apenas 48 horas. Solo dos barcos lograron salir.

Ahora, las navieras y los marinos varados vuelven a quedarse sin una vía segura de salida y no están dispuestos a asumir el riesgo del tránsito. A pesar del cese del fuego, misiles continúan sobrevolando esta vía marítima de 33 kilómetros.

“Nada que no sea un verdadero acuerdo de paz, demostrado y comprobado, generará la confianza de la comunidad del transporte marítimo comercial”, dijo Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles.

Seroka, quien trabajó durante más de cinco años en Medio Oriente para la gran naviera American President Lines, aseguró que no ha hablado con ningún ejecutivo del sector dispuesto a mover carga y personal, ni siquiera junto a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante más de dos meses, las navieras han buscado ventanas para salir del estrecho. En condiciones normales, unos 120 buques atraviesan diariamente el estrecho de Ormuz, muchos de ellos transportando cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo.

Permitir ahora la salida de los barcos implicaría poner en riesgo tanto la carga como a las tripulaciones. Cualquier daño a una embarcación valorada en millones de dólares tendría consecuencias financieras y logísticas graves. Además, los seguros incluyen cláusulas de guerra que no obligan a cubrir barcos atrapados en medio de un conflicto. Navegar sin ese respaldo podría resultar extremadamente costoso.

El Gobierno de Estados Unidos contactó a varias navieras para ofrecerles participar en “Project Freedom”, dijo el martes Marco Rubio, secretario de Estado. Pocas aceptaron.

El gigante naviero danés Maersk confirmó el lunes que uno de sus barcos fue uno de los dos escoltados por las Fuerzars Armadas de Estados Unidos. La embarcación había estado “incapaz de salir” del golfo Pérsico desde el inicio de los combates en febrero, indicó la compañía en un comunicado a CNN.

Un total de 10 buques, incluidos los dos guiados por Estados Unidos, cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes, según datos de S&P Global Commodities at Sea.

Hapag-Lloyd, otra de las principales navieras del mundo, dijo el miércoles a CNN que había estado evaluando utilizar escolta militar estadounidense para sacar sus cuatro barcos restantes del estrecho antes de que se suspendiera “Project Freedom”.

“Como la situación cambió nuevamente de la noche a la mañana, necesitamos evaluar si y cómo funcionará”, señaló Nils Haupt, director senior de comunicaciones del grupo en Hapag-Lloyd.

Un nuevo ataque durante la noche contra un buque portacontenedores, que dejó heridos, evidencia que el riesgo persiste, agregó Haupt.

Desde el inicio de la guerra, 32 embarcaciones han sido alcanzadas por misiles, lo que ha dejado 10 muertos y al menos una docena de heridos, según la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés).

La IMO continúa instando a los barcos a “extremar las precauciones” y advierte que las escoltas navales no son una solución sostenible a largo plazo.

Estados Unidos e Irán están más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto, dijo a CNN una fuente regional familiarizada con las negociaciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump advirtió que en el pasado las conversaciones se han derrumbado en el último momento.

Tras el anuncio de Trump de suspender “Project Freedom”, Irán señaló que el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz es posible bajo “nuevos procedimientos”. El país lanzó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, que regularía el paso, incluidos posibles peajes, según la cadena estatal Press TV.

Estados Unidos ha advertido previamente que Irán no tiene autoridad para controlar esta vía marítima.

Aun así, salir del estrecho de Ormuz, incluso con operación militar estadounidense, requiere una “evaluación muy específica” por parte de las navieras, explicó Seroka.

“Necesitarán mucha más confianza en la seguridad de cruzar el estrecho antes de dar ese paso”, afirmó.

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