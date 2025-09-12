Skip to Content
Noticias Locales

Comunidad de Evergreen busca solidaridad tras tiroteo local

KUSA
By
New
Published 3:35 PM

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--Los vecinos de la comunidad de Evergreen se juntaron el jueves en la noche en el parque Buchanan como un acto de solidaridad había musica, tiempo para rezar y reflexionar.

 Lideres religiosos consejeros y organizadores estuvieron ahí ofreciendo su apoyo para hablar con las personas. 

Las clases fueron canceladas este viernes. Muchos estudiantes estan utilizando este tiempo para estar con sus amigos y con sus familias. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.