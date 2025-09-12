Comunidad de Evergreen busca solidaridad tras tiroteo local

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--Los vecinos de la comunidad de Evergreen se juntaron el jueves en la noche en el parque Buchanan como un acto de solidaridad había musica, tiempo para rezar y reflexionar.

Lideres religiosos consejeros y organizadores estuvieron ahí ofreciendo su apoyo para hablar con las personas.

Las clases fueron canceladas este viernes. Muchos estudiantes estan utilizando este tiempo para estar con sus amigos y con sus familias.