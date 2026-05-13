Confirman a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal; sucederá a Jerome Powell

Por Bryan Mena, CNN

Kevin Warsh fue confirmado el miércoles por el Senado para desempeñarse como el 17.º presidente de la Reserva Federal, entregándole al exbanquero de Morgan Stanley y exgobernador de la Fed la conducción del banco central más influyente del mundo en un momento de creciente incertidumbre global.

Warsh sucederá formalmente al presidente de la Fed Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años estuvo marcado por varias crisis económicas y un acalorado choque con la Casa Blanca para defender la independencia política del banco central de EE.UU. Fue confirmado por 54-45, en una votación mayormente dividida según líneas partidarias, con solo el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, cruzando de bando para votar a favor de la designación de Warsh.

Fue la votación más partidista de la historia para un designado a presidir la Fed.

Warsh es visto ampliamente como más alineado con el presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo exige recortes de tasas, pero asumirá el cargo mientras se intensifican las presiones inflacionarias debido a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel con Irán. La inflación saltó a un máximo de tres años en abril, según el último Índice de Precios al Consumidor, y ahora supera el crecimiento de los salarios.

El shock energético está complicando las esperanzas de un recorte rápido de tasas, y los inversionistas ahora esperan que la Fed mantenga sin cambios su tasa de referencia de préstamos por el resto del año —o incluso que suba las tasas si la inflación empeora—. Es probable que esa perspectiva frustre a Trump, quien podría dirigir su ira contra Warsh del mismo modo que lo ha hecho con Powell. El mandatario incluso bromeó a comienzos de este año con que demandaría a Warsh si no recorta las tasas.

De todos modos, el presidente de la Fed es solo un voto en la Comisión Federal de Mercado Abierto, que evalúa los movimientos de tasas. Si bien Warsh controlaría la agenda en cada reunión de la Fed, no tendría autoridad unilateral sobre lo que decida la mayoría de la comisión. Y hasta ahora, hay una facción de responsables de política con poder de voto que ha anticipado serias preocupaciones por la inflación.

Se espera que la era Warsh en la Fed introduzca varios cambios dentro de la institución.

El próximo jefe de la Fed ha propuesto o insinuado reducir el tamaño del balance de US$ 6,7 billones de la Fed; coordinarse más estrechamente con el Departamento del Tesoro en el balance; recortar la cantidad de reuniones de política cada año de ocho a tan solo cuatro; realizar menos conferencias de prensa; reducir el tamaño de la fuerza laboral de la Fed con sede en Washington; y no ofrecer indicios frecuentes sobre la trayectoria de las tasas de interés. Según analistas de JPMorgan, todos esos cambios estarían dentro del alcance del poder de Warsh como presidente.

El cambio de política más desafiante para Warsh podría estar en el balance. Durante años, Warsh ha afirmado repetidamente que la Fed debe reducir su presencia en los mercados financieros achicando el balance para permitir que los banqueros centrales dependan principalmente de su herramienta tradicional —su tasa de interés clave— para combatir la alta inflación y el alto desempleo.

Después de la Gran Crisis Financiera y nuevamente durante la pandemia, la Fed compró millones de dólares en activos como bonos del Tesoro para apoyar la economía, una política conocida como flexibilización cuantitativa.

Warsh cree que esas políticas socavan la independencia de la Fed, ya que en esencia equivalen a respaldar al Gobierno. Sostiene que el banco central debería acelerar la reducción de sus billones en tenencias, lo que incluye valores respaldados por hipotecas y bonos del Gobierno, más pronto que tarde.

La búsqueda de Trump de un nuevo presidente de la Fed duró varios meses y terminó en un proceso de confirmación áspero que se estancó durante algún tiempo por un republicano clave —el senador de Carolina del Norte Thom Tillis—, quien exigió que el Departamento de Justicia abandonara una investigación sobre Powell vinculada a un testimonio que el presidente de la Fed dio al Congreso el año pasado sobre sobrecostos de un proyecto de renovación de la sede de la Fed en Washington.

La investigación del Departamento de Justicia avivó los temores de que el Gobierno de Trump estuviera tratando de socavar la independencia de la Fed, lo que allanaría el camino para la interferencia política en la fijación de las tasas de interés de la mayor economía del mundo.

Powell había reprobado enérgicamente la investigación por considerarla politizada, al decir en una declaración en video que la pesquisa era consecuencia de “amenazas y presión continua” más amplias por parte del Gobierno.

La investigación, encabezada por la fiscal federal de Washington Jeanine Pirro, finalmente fue archivada, aunque Pirro dijo que podría reabrirla si el inspector general de la Fed encuentra evidencia de mala conducta o incumplimiento del deber.

La primera reunión de Warsh como presidente de la Fed está prevista para el 16 y 17 de junio, y el expresidente de la Fed Powell conservará por ahora un asiento como gobernador. En su última conferencia de prensa como presidente el mes pasado, Powell felicitó a Warsh y dijo que lo apoyará en todo lo que pueda, mientras se aparta de los reflectores para permitir que el nuevo jefe de la Fed gobierne.

Los presidentes de la Fed por lo general renuncian por completo a la junta una vez que terminan de dirigir el banco central, pero Powell dijo que se quedará hasta que determine que la investigación de Pirro ha concluido por completo. El único otro expresidente de la Fed que se quedó fue Marriner Eccles en 1948, quien permaneció en la junta durante algunos años más.

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