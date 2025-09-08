Hombre arrestado por presunto asesinato de una mujer de Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)--La policía de pueblo dice que arrestaron a Alehandro Chacon de 20 años el ha sido enfrentado con cargos por homicidio en el primer grado en conexión a un caso de una mujer quien fue baleada y perdió su vida en pueblo.

El tiroteo ocurrió en mediado agosto y la policía dicen que encontraron a la víctima Andrea Martinez muerta con una herida de bala. Oficiales mencionan que ellos arrestaron a chacon el miércoles gracias a la ayuda de los policías de task force él ahora tiene una fianza de un millón de dólares en efectivo.