Skip to Content
Noticias Locales

Hombre arrestado por presunto asesinato de una mujer de Pueblo

krdo
By
New
Published 1:32 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--La policía de pueblo dice que arrestaron a Alehandro Chacon de 20 años el ha sido enfrentado con cargos por homicidio en el primer grado en conexión a un caso de una mujer quien fue baleada y perdió su vida en pueblo. 

El tiroteo ocurrió en mediado agosto y la policía dicen que encontraron a la víctima Andrea Martinez muerta con una herida de bala. Oficiales mencionan que ellos arrestaron a chacon el miércoles gracias a la ayuda de los policías de task force él ahora tiene una fianza de un millón de dólares en efectivo. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.