Autoridades buscan a los sospechosos de tiroteo al sur de la ciudad

CHERYL ATENCIO
Published 1:50 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Investigadores están buscando a la persona que mato a una persona y lastimo a otra persona en un complejo de apartamentos el sábado en la noche en Colorado Springs.

Ocurrió cerca de la preparatoria Mitchell. El video que esta viendo viene de un negocio en el area San Miguel Wellness. Ellos lograron captar todo cuando ocurrió a las 11:25 se puede ver cómo llegan unos bomberos a la escena en potter drive.

Una persona perdió su vida durante el tiroteo mientras que otra fue lesionada pero los policías nos comentan que esa persona se esta recuperando. La policia dice que aun nadie a sido arrestado en conexión al tiroteo pero están buscando más información de la comunidad. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

