Arrestado por secuestro tras sacar a la víctima de un auto comercial

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía del departamento de Colorado Springs menciona que el hombre quien secuestro a una mujer y su perro mientras estaba dentro de un auto en una parada de luz roja a sido arrestado.

Ocurrió el domingo entre la intersección de la calle academy y bijou policías mencionan que el conductor quien iba manejando el tipo taxi fue el que llamo al 911

para reportar que la mujer que iba en su auto había sido secuestrada de su auto. El conductor le dio una descripcion a los unifomados del sospechoso y las placas de él.

Los uniformados encontraron al responsable Vaughn Fejerang en la calle Circle drive, cerca de Hancock expressway.

Él ahora enfrenta cargos por violencia domestica , secuestro y más.