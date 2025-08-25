Skip to Content
Noticias Locales

Arrestado por secuestro tras sacar a la víctima de un auto comercial

krdo
By
Published 3:49 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía del departamento de Colorado Springs menciona que el hombre quien secuestro a una mujer y su perro mientras estaba dentro de un auto en una parada de luz roja a sido arrestado. 

Ocurrió el domingo entre la intersección de la calle academy y bijou policías mencionan que el conductor quien iba manejando el tipo taxi fue el que llamo al 911 

para reportar que la mujer que iba en su auto había sido secuestrada de su auto. El conductor le dio una descripcion a los unifomados del sospechoso y las placas de él. 

Los uniformados encontraron al responsable Vaughn Fejerang en la calle Circle drive, cerca de Hancock expressway.

Él ahora enfrenta cargos por violencia domestica , secuestro y más.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.