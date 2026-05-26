La “economía premium” redefine el sueño estadounidense

Por Nathaniel Meyersohn, CNN

La palabra de moda más usada en economía en los últimos años es “en forma de K”.

Directores ejecutivos, economistas y legisladores usan la letra K para describir la divergencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos en la economía de EE.UU., desde el mercado inmobiliario hasta el gasto en gasolina.

Las personas más ricas de Estados Unidos se han distanciado de las más pobres. Y la guerra en Irán está empeorando la situación, lo que presiona a los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su dinero a gasolina y productos básicos.

Pero ahora queda cada vez más claro que la distribución de ingresos en EE.UU. no tiene forma de K y que esa letra es una manera equivocada de explicar la economía.

Se necesita una nueva forma de explicar el rompecabezas económico de Estados Unidos: la economía de la “clase premium”.

Más estadounidenses han dejado atrás la vida apretada y sin comodidades de la clase básica y han ascendido a una categoría premium. Pueden pagar vuelos más cómodos, mejores supermercados y experiencias más sofisticadas de esta sección mejorada, pero aún así no llegan a la compra de vivienda y a la jubilación de la siguiente categoría.

A pesar de que un número creciente de personas ha entrado en las filas de la clase media alta e incluso se ha convertido en millonaria, sienten que se están quedando atrás. Eso ocurre porque tener vivienda propia, el símbolo que define la vida de clase media en Estados Unidos, se ha vuelto inalcanzable.

Y jubilarse como lo hicieron los baby boomers —cuya riqueza ha crecido más rápido que la de las generaciones más jóvenes— también parece complicado.

Por eso, las personas mejoran de categoría y gastan sus salarios más altos en pequeños lujos accesibles dentro de esa clase premium. Este cambio ha castigado a empresas que compiten únicamente por los bajos precios, como Spirit Airlines y Dollar General, mientras beneficia a compañías como Walmart y United Airlines, que los consumidores perciben como de mayor calidad.

Considera esto: el año pasado, Delta y United representaron más del 90 % de las ganancias de la industria aérea.

“La gente lleva tiempo esperando declarar la muerte del consumidor, pero el consumidor sigue gastando”, dijo Simeon Siegel, analista minorista de Guggenheim Partners. “Es mucho más fácil etiquetar todo como una economía en forma de K”.

La clase media alta pasó de representar el 10 % de las familias en 1979 al 31 % en 2024.

La participación de este grupo en los ingresos también se duplicó, según una investigación reciente del American Enterprise Institute. Se define como clase media alta a una familia de tres personas con ingresos anuales de entre US$ 133.000 y US$ 400.000.

Mientras tanto, la proporción de familias clasificadas como pobres y de clase media baja también cayó en las últimas cinco décadas.

“Toda la distribución se ha desplazado hacia arriba”, dijo Scott Winship, investigador sénior del American Enterprise Institute y coautor del estudio. “Eso contradice la idea de que la clase media se está vaciando”.

Pero el sueño estadounidense de comprar vivienda ha desaparecido para muchas generaciones más jóvenes. Casi el 40 % de los estadounidenses carece de vivienda propia, por lo que quedaron por fuera del fuerte aumento de los precios inmobiliarios tras la pandemia. Desde entonces, el precio de las viviendas se disparó hasta alcanzar cinco veces el ingreso medio promedio, atrapando a muchas personas sin posibilidad de avanzar.

Por eso, los nuevos integrantes de la clase media alta están redirigiendo sus mayores salarios hacia productos y servicios que sí pueden pagar. Los viajes, conciertos y otras actividades recreativas han reemplazado la compra de vivienda en esta economía de la “clase premium”.

Las ventas minoristas también han aumentado durante tres meses consecutivos, impulsadas por un mercado laboral saludable y mayores devoluciones de impuestos.

“El consumidor sigue gastando y trabajando”, dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercados de Ameriprise Financial, en una nota a clientes la semana pasada. “Si las presiones inflacionarias disminuyen en algún momento, la forma de K de la economía podría comenzar a aplanarse”.

Se espera que la temporada de viajes de este verano supere a las dos anteriores, según una encuesta reciente de Bank of America. Solo alrededor del 10% de los encuestados está considerando cancelar su viaje debido a los altos precios de la gasolina.

Este grupo con movilidad económica también está mejorando las aerolíneas, tiendas y restaurantes que frecuenta.

Spirit Airlines cerró sus operaciones en parte porque muchos de sus clientes estuvieron dispuestos a pagar US$ 30 o US$ 40 más por un poco más de espacio para las piernas, refrigerios gratis y un mejor servicio en aerolíneas más grandes como United y Delta.

Walmart también ha atraído clientes de menores ingresos de competidores como Dollar General.

Las dos cadenas comparten clientes y tienen miles de tiendas ubicadas cerca unas de otras. Pero Walmart ha mejorado en los últimos años: renovó sus tiendas, ajustó precios y agregó servicios rápidos de recogida en la acera y entrega a domicilio. Esa estrategia le ayudó a ganar cuota de mercado frente a Dollar General.

Hilton espera que sus marcas hoteleras de “clase premium”, como Spark by Hilton, crezcan en los próximos años.

La economía de EE.UU. entrará en una fase “en forma de C” en los próximos años, predijo recientemente el director ejecutivo de Hilton, Chris Nassetta, donde el gasto de los consumidores estará más equilibrado entre distintos niveles de ingresos.

La menor inflación, las tasas de interés más bajas y las inversiones en inteligencia artificial eventualmente ayudarán a que los consumidores de ingresos bajos y medios ganen poder adquisitivo y reduzcan la forma de K, dijo.

“Van a ver esta convergencia”.

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