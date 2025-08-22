Gobernador Jared Polis declara emergencia de desastre en el caso de Davis Mortuary en Pueblo

DENVER, Colo. (KTLO) - El gobernador Jared Polis ha declarado emergencia de desastre en respuesta al caso del funerario Davis Mortuary en Pueblo, según un comunicado de su oficina.

"La declaración alienta al Condado Pueblo de solicitar y pedir apoyo de otros condados para las operaciones de la Oficina del Médico Forense del Condado Pueblo tras la atenuación e investigación de Davis Mortuary" menciona el comunicado.

Esta semana inspectores fueron a Davis Mortuary en Pueblo ya que debía ser inspeccionado. Brian Cotter es dueño del local y durante la inspección le pidió a los inspectores que no entraran a un espacio secreto. Inspectores decidieron no cumplir con la solicitud de Cotter, cuando abrieron la puerto dicen que encontraron a cadáveres en descomposición, según documentos de la inspección.

Este viernes el gobernador pidió que Cotter se resignara de su puesto como el médico forense del condado.

"Es claro que el público a perdido la confianza, el señor Cotter tiene que resignarse inmediatamente de su puesto como médico forense del condado Pueblo. Necesita que ser investigado y si se justifica, procesado con todo el peso de la ley. Nadie debería que tener que preguntarse si su ser querido fue atenido con dignidad y respeto tras fallecer, el señor Cotter debe que tomar responsabilidad por sus acciones." dijo el gobernador en el comunicado.

