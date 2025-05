Residentes de Pueblo votan “no” en terminar el contrato con Black Hills Energy

Alrededor de 17,500 boletas fueron recibidas contadas con 79% con el voto "no" en la Pregunta 2A. El voto de "si" era para terminar el contrato con Black Hills Energy y que la ciudad implemente un propio sistema de servicios similar a Colorado Springs. Un voto de "no" era para no terminar el contrato con la compañía.

