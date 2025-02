The Spanglish Mom: Una madre latina encuentra formas únicas para educar a los menores con discapacidades

"Empecé a crear estos juegos para que sea exactamente lo que quiero que aprenda. Por ejemplo, cómo compartir alguna actividad de cómo compartir. Lo diseño en la computadora y luego ya se lo enseño. Porque en la computadora, porque sé qué es lo que le llama la atención, iba a ser algo educativo, ahorita nomás tengo como ocho actividades que publiqué, tengo varias en mi computadora que no las he publicado porque no he visto realmente todavía que la gente esté tan interesada. Pero pienso que si yo como madre las diseñé porque había una escasez de esos recursos, tal vez alguien pueda beneficiarse de ellos. Así que mi propósito este año es publicarlos para que la gente los pueda acceder", dijo Urbina.

"Este libro, no te va a decir a este niño es autista. Título lees te va enseñando a través de cómo él mira la vida diferente. Así que no es algo que en cuanto lo abres, ya sabes, tienes que leerlo para informarte y luego tú sacas la conclusión. Y se me hace un buen libro para la gente que no tenga mucha información acerca del autismo o necesidades especiales", dijo Urbina.

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.