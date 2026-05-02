“Los estamos matando de nuevo”: denuncian que la nueva narrativa de parques nacionales de parte de Trump borra la historia

Por Kaanita Iyer, Piper Hudspeth Blackburn y Aleena Fayaz, CNN

Cuando los turistas vean esta primavera una estatua de Gustavus Cheyney Doane, un explorador del siglo XIX, en un centro de visitantes del Parque Nacional Grand Teton, la placa que solía estar debajo ya no estará.

La exposición preguntaba a los visitantes: “¿Cómo reconocemos lo bueno y lo malo de una figura?”, señalando que la expedición de Doane condujo a la designación del primer parque nacional, pero también que ayudó a liderar una masacre de al menos 173 miembros de los Piegan Blackfeet, un acto del que se jactó durante toda su vida.

Su eliminación fue citada en una demanda contra el Departamento del Interior, que administra los parques nacionales del país, como uno de los muchos cambios provocados por el decreto del presidente Donald Trump de marzo de 2025, que ordenaba a la agencia “tomar medidas” contra el contenido público que “menospreciara inapropiadamente a los estadounidenses, tanto del pasado como del presente”.

La administración Trump argumenta que el decreto garantiza que la historia estadounidense se presente de forma positiva. Pero los críticos afirman que está borrando elementos del pasado de la nación.

“Los estamos matando de nuevo”, declaró Tom Rodgers, miembro de la Nación Blackfeet, conocido como “El Que Cabalga hacia el Este”, refiriéndose a las víctimas de la masacre, que calificó como una de las “experiencias históricas más despreciables” para los nativos americanos.

“Creo que hemos llegado a un punto en nuestro país donde la gente piensa que si dices la mitad de la verdad, es como si hubieras dicho toda la verdad, y eso, en sí mismo, es una mentira”, afirmó. “Es orwelliano”.

A medida que el país se adentra en la temporada alta de turismo, las pruebas de la reforma cultural sin precedentes impulsada por la administración se harán patentes en los parques nacionales de todo el país.

La eliminación de las palabras en Grand Teton es uno de los al menos 45 cambios que se llevaron a cabo en virtud de la orden ejecutiva, según Save Our Signs, un grupo que monitorea las modificaciones en las exhibiciones del Servicio de Parques Nacionales.

Por ejemplo, en el Monumento Nacional Muir Woods de California, se han retirado los letreros sobre las contribuciones de los nativos americanos y las mujeres, incluida una nota que informaba a los visitantes que John Muir se refirió en una ocasión a los pueblos indígenas con un lenguaje racista en sus diarios e ignoró “el genocidio que sobrevivieron”.

“Esto contribuye a la idea de que los pueblos indígenas no pertenecen a los parques”, decía el cartel en una ocasión.

La administración también ha arremetido contra las advertencias sobre el cambio climático, un factor que afecta a los monumentos ubicados en paisajes naturales.

En el Monumento Nacional Fort Sumter de Carolina del Sur, se ha retirado por completo un cartel que incluía detalles sobre los inminentes impactos del cambio climático, incluida información sobre cómo “el aumento del nivel del mar podría inundar la mayor parte de las murallas del fuerte y anegar la histórica plaza de armas”.

El Departamento del Interior declaró a CNN que en Fort Sumter “actuó para sustituir los materiales que no se basaban en la ciencia real por información precisa, basada en pruebas y acorde con el funcionamiento real del mundo”.

Mientras tanto, en Washington, una exposición sobre George Mason, uno de los padres fundadores, ha eliminado las referencias a que, paradójicamente, poseía esclavos a pesar de ser un defensor de los “derechos individuales”.

Estas demoliciones se producen en un momento en que Estados Unidos atraviesa una etapa repleta de oportunidades para reflexionar sobre su historia, con celebraciones a lo largo de este año para conmemorar su 250 aniversario.

Las acciones de la administración Trump han provocado el rechazo de algunos legisladores y grupos de defensa, incluida la demanda presentada en febrero por una coalición de conservacionistas y activistas que citaba la retirada de carteles de Doane y otros lugares.

Acusaron a la administración de “emprendir una campaña sostenida para borrar la historia y socavar la ciencia”. El caso en Massachusetts aún está pendiente.

El Departamento del Interior declaró a CNN: “Este esfuerzo no consiste en borrar la historia. Se trata de garantizar que las exposiciones financiadas con los impuestos de los ciudadanos presenten la historia de manera equilibrada, objetiva y apropiada, reflejando la historia completa de Estados Unidos, incluyendo sus extraordinarios logros y sus desafíos”.

Según el comunicado, se consultó a expertos y a los responsables de los parques locales “según correspondiera” para tomar decisiones sobre la eliminación de especies, y se argumentó que la directiva “fortalece la confianza pública y ayuda a los visitantes a comprender mejor la complejidad de la historia de Estados Unidos”.

Tras el decreto de Trump, el Departamento del Interior ordenó una revisión del contenido, como exposiciones, películas, folletos y letreros, en los parques nacionales.

El departamento también ordenó al Servicio de Parques Nacionales (NPS) que animara a los visitantes de los parques nacionales a enviar comentarios sobre los letreros, incluyendo si observan algún mensaje “negativo” sobre “estadounidenses del pasado o del presente”.

Si un artículo se consideraba “incompatible” con el decreto de Trump, podía ser retirado o sustituido.

Según una base de datos interna del NPS a la que tuvo acceso CNN, cientos de exhibidores fueron marcados para su revisión.

El conjunto de contenidos señalados incluía una variedad de elementos considerados potencialmente despectivos hacia los estadounidenses, tanto del pasado como del presente.

Entre los artículos marcados para revisión se incluyen libros a la venta sobre la esclavitud, exposiciones sobre el internamiento forzoso de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial y una película sobre los trabajadores de las fábricas textiles del siglo XIX en Massachusetts.

Si bien no especifica cuáles fueron eliminadas, contiene notas que reflejan la amplitud con la que se interpretaron las directrices del departamento.

Una pancarta recordaba el asesinato del abolicionista Elijah Parish Lovejoy. “Este documento afirma que una turba asesinó a un abolicionista. ¿Acaso esto denigra a los asesinos?”, pregunta el comentario. Sugiere reformular la inscripción como: “El editor abolicionista Elijah Lovejoy fue asesinado por sus ideas”.

Un panel informativo en un parque nacional en St. Croix está señalizado con una nota que indica que “aborda el tema de la trata de esclavos y su conexión con la industria azucarera, lo cual algunos pueden considerar despectivo o inapropiado”.

El cartel situado debajo de la estatua de Doane tenía una anotación que indicaba que era “temporal” y que podía retirarse “si fuera necesario”.

El Departamento del Interior sostuvo que la base de datos fue “editada antes de ser divulgada a los medios de comunicación de manera inapropiada e ilegal, de forma que se tergiversaba el estado de esta iniciativa”, pero no especificó qué se modificó.

“Los empleados que alteraron registros internos y filtraron información con la intención de perjudicar a la administración Trump rendirán cuentas ante la justicia”, declaró la agencia en un comunicado.

Una fuente familiarizada con la base de datos confirmó a CNN la exactitud de su contenido y que los cambios solo se habían producido en el formato.

Kym Hall, exdirectora regional del Servicio de Parques Nacionales (NPS) que se jubiló en octubre de 2024, declaró a CNN que ha oído a personal actual de la agencia decir que están agotados y desmoralizados tras haber tenido que realizar cambios y retiradas de señales.

“Ese es el tema recurrente… ‘Esto no es para lo que me apunté porque esto no es lo que somos como organización’”, declaró Hall refiriéndose a sus conversaciones con amigos y antiguos compañeros.

Desde que comenzaron los desalojos el verano pasado, varios defensores de los parques nacionales han estado rebatiendo las afirmaciones de la administración de que está restableciendo la verdad.

“Nos hacemos un gran daño a nosotros mismos, a nuestras propias almas, cuando intentamos controlar una narrativa que no es cierta”, comentó Rodgers a CNN.

Rodgers, quien formó parte de la iniciativa que cambió el nombre del Monte Doane en el Parque Nacional de Yellowstone a Montaña de los Primeros Pueblos, acusó a la administración de intentar “manipular” el legado de Doane con la eliminación del letrero en Grand Teton.

La administración está “borrando la mitad de la historia”, escribió Elizabeth Villano, cocreadora del letrero de Muir Woods, en una publicación de LinkedIn en respuesta a los cambios en la señalización del lugar.

La resistencia ha tenido resultados desiguales.

El mes pasado, un tribunal federal impidió que el Servicio de Parques Nacionales (NPS) siguiera adelante con sus planes para reemplazar las exhibiciones relacionadas con la esclavitud en la Casa del Presidente en Filadelfia.

Los críticos afirmaron que los nuevos paneles edulcoraban la exposición, que fue erigida para honrar a las personas esclavizadas por George Washington.

Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado enviaron cartas a los líderes del Departamento del Interior, incluso en abril, solicitando mayor claridad sobre la revisión que está llevando a cabo la agencia.

Según las oficinas del senador Martin Heinrich y de los representantes Sharice Davids y Jared Huffman, el Departamento del Interior no ha respondido a las cartas enviadas por los demócratas en el Congreso.

Huffman también expresó su alarma ante la transformación cultural que se está produciendo a pocos meses del 250 aniversario de la fundación del país. “La historia real está siendo blanqueada y censurada en parques nacionales y museos”, declaró Huffman en una audiencia en febrero. “Debemos honrar el 250 aniversario de Estados Unidos contando la verdad”.

Alan Spears, director sénior de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, declaró a CNN: “Esta idea de que necesitamos restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense es una de las mayores falacias de la historia de Estados Unidos. Se trata de intentar resolver un problema que en realidad no existe, que nunca existió”.

La Casa Blanca defendió las revisiones. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró a CNN que Trump “está honrando la extraordinaria herencia de nuestro país y restaurando el orgullo nacional”.

“El presidente ha puesto fin a la caracterización divisiva e inexacta de la historia de nuestra nación por parte de la izquierda radical, que se había infiltrado en nuestros parques nacionales y museos, y está restableciendo la verdad y la cordura”, afirmó.

Pero el curso de la historia cambia, señaló Rodgers, miembro de la Nación Blackfeet: “Quienes están al mando ahora no estarán en el poder para siempre, y habrá un momento y un lugar que elegiremos para rectificar esto”, expresó.

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