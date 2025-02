Maestro despedido tras impactar a menor de edad

Ocurrió en la escuela "The Pueblo School for Arts and Sciences". Según detalles de la madre del alumno el incidente ocurrió el lunes durante el día, luego de que el maestro le haya llamado la atención al menor por contestarle. La madre expresa que en el video que ella le entrego a los uniformados, se puede ver como el maestro le pego a su hijo con la mano abierta en su cabeza y como el menor vuela por el golpe.

