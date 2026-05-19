De “tiburones fantasma” a esponjas “bola de la muerte”: descubren más de 1.100 especies oceánicas salvajes insólitas

Por Laura Paddison, CNN

En las profundidades del océano habita un gusano que establece su hogar dentro de un “castillo de cristal”, un misterioso “tiburón fantasma” y una esponja carnívora con forma de “bola de la muerte”.

Estas son solo tres de las 1.121 especies “previamente desconocidas” descubiertas en los océanos del mundo durante el último año, anunció este martes Ocean Census, una iniciativa global dedicada a cartografiar la vida marina en la que participan más de 1.000 investigadores de 85 países.

Esto representa un aumento del 54 % en las identificaciones anuales, de acuerdo con esta organización fundada hace tres años y liderada por la Nippon Foundation de Japón y Nekton, un instituto británico de exploración oceánica.

El océano es uno de los ecosistemas menos conocidos del planeta, especialmente en sus zonas más profundas. Antaño se suponía que apenas podría prosperar vida en sus entornos extremos; sin embargo, en los últimos años los científicos han descubierto ecosistemas rebosantes de especies insólitas.

La vida submarina se enfrenta a inmensos desafíos derivados del cambio climático —a medida que los océanos se calientan— y de las actividades humanas, incluida la contaminación generada por la industria y la agricultura. La ambición de explotar los minerales del océano plantea otro riesgo de enormes proporciones.

“Dado que muchas especies corren el riesgo de desaparecer incluso antes de ser documentadas, nos encontramos en una carrera contrarreloj para comprender y proteger la vida oceánica”, afirmó Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census.

Científicos de Ocean Census realizaron 13 expediciones a algunos de los océanos menos explorados del mundo durante el último año.

Frente a la costa de Japón, a unos 2.600 pies bajo la superficie oceánica, descubrieron una nueva especie de gusano poliqueto que habita en el interior de una esponja de vidrio. Esta posee un esqueleto translúcido, similar a una malla —conocido como “castillo de vidrio”—, compuesto de sílice, el componente principal del vidrio.

La esponja y el gusano mantienen una relación simbiótica, lo que significa que ambos se benefician mutuamente. El gusano obtiene protección al establecer su hogar en el castillo de vidrio —una estructura estable y rica en nutrientes— y, a cambio, retira de la superficie de la esponja los residuos que podrían resultar perjudiciales.

En Australia, unos científicos descubrieron una especie de quimera o “tiburón fantasma” a una profundidad de unos 2700 pies. Estos peces son parientes lejanos de los tiburones y las rayas, de los cuales divergieron hace casi 400 millones de años.

En Timor Oriental, unos científicos hallaron una especie de gusano cinta con franjas de color naranja brillante, un distintivo de sus potentes defensas químicas. Las toxinas que producen los gusanos cinta han sido objeto de investigación como posibles tratamientos para el alzhéimer y la esquizofrenia.

En la Fosa del Norte de las Islas Sandwich del Sur, un archipiélago deshabitado en el océano Atlántico meridional, los científicos hallaron una esponja carnívora con forma de “bola de la muerte” a una profundidad de casi 12.000 pies.

Esta especie está recubierta de ganchos microscópicos, similares a los del velcro, que atrapan a los crustáceos que pasan flotando arrastrados por las corrientes oceánicas. A continuación, la esponja los envuelve y los ingiere.

Determinar si todas las especies son completamente nuevas para la ciencia podría llevar tiempo. Por lo general, transcurren en promedio 13,5 años entre el descubrimiento de una especie y su descripción formal en la literatura científica, informó Ocean Census en un comunicado de prensa.

Para agilizar este proceso, Ocean Census ha reconocido el estatus de “descubierta” como una categoría científica que puede registrarse de inmediato en su base de datos de especies marinas. Tan pronto como un experto valida un descubrimiento, puede registrarlo en una plataforma de acceso abierto, explicó un portavoz de Ocean Census, añadiendo que “esto hace que la especie sea visible de inmediato para la comunidad científica y para los responsables políticos”.

Tammy Horton, investigadora científica del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, señaló que, en ocasiones, una especie que se creía nueva para la ciencia resulta no serlo tras un examen detallado. “Sin embargo, no creo que eso ocurra con mucha frecuencia”, comentó.

El proceso de descripción formal es fundamental. Este “conlleva el trabajo real de confirmar la novedad y proporciona el ‘pasaporte’ de esa nueva especie: su registro oficial”, declaró a CNN. “Sin este nombre formalmente reconocido, la especie, a efectos prácticos, no existe para la ciencia y, por consiguiente, tampoco para las políticas de conservación; las especies sin nombre no pueden ser protegidas”.

“Lo importante es que, año tras año, los científicos continúan realizando numerosos e interesantes descubrimientos de especies nuevas para la ciencia en todo el océano global y a todas las profundidades”, añadió.

Ocean Census aspira a que estos descubrimientos catalicen acciones para proteger la vida marina que posee un enorme valor ecológico, científico y económico y hace un llamamiento para que se invierta más en los esfuerzos destinados a descubrir nuevas especies.

“Gastamos miles de millones en buscar vida en Marte o en viajar al lado oscuro de la Luna”, afirmó Oliver Steeds, director de Ocean Census. “Descubrir la mayor parte de la vida en nuestro propio planeta —en nuestro propio océano— cuesta solo una fracción de esa cantidad. La cuestión no es si podemos permitirnos hacer esto, sino si podemos permitirnos no hacerlo”.

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