“Ciudadanía con Eunice”: Ayudando a miles de hispanos a lo largo de los EE.UU.

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El jueves en su segmento, "Telemundo En Tu Comunidad" hablamos con una empresaria que comenzó su negocio con la meta de ayudar a la comunidad latina. Asegurando que tengan las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos Americanos. Ciudadanía con Eunice es el nombre de la empresa que personas pueden encontrar no solo en linea pero también por aplicaciones por el aire y en persona.

"La manera en que yo pienso es si tú realmente quieres ayudar a una comunidad, tú le vas a proveer diferentes herramientas que puedan alcanzar a diferentes personas. Por lo tanto, yo tengo un canal de youtube que se llama Ciudadanía con Eunice y ahí tú consigues muchos videos gratis, consigues tutoriales, consigues prácticas, conciertos, todo un poco, todo gratis. Pero también tengo un podcast como si fuera un programa de radio, pero pregrabado y yo tengo muchos, lo que le llaman episodios con diferentes lecciones. El podcast está más diseñado para la persona que le gusta aprender, más auditivo", dijo Eunice Díaz, creadora de Ciudadanía con Eunice.

Díaz comenzó su negocio luego de ser maestra de ESL. Ella menciona que vio la necesidad en su comunidad y de ahí empezó todo.

"Empecé con un estudiante, un señor, me acuerdo muy bien, sumamente grande y bien alto. Ese señor me dijo yo no sé, usted me puede ayudar con el examen. Yo le dije que hay que estudiar. El me trajo el material, yo lo analicé como por una noche, vi cómo estaba dividido el material. Ya, yo soy maestra, ya sé cómo hacer currículos, ya yo sé como leer lecciones de plan y eso y empezamos a atacar el tema. Y aunque tú no lo creas, mi primer estudiante que toma el examen conmigo, yo todavía era novata. No sabía mucho del tema. Paso el examen" dijo Díaz.

Después de eso Eunice vio como en realidad podia ayudar a la comunidad hispana al sur de Colorado.

"Me puse a pensar. Aquí como que hay un nicho que yo puedo cubrir ya. Yo los estoy ayudando a aprender inglés porque no los puedo ayudar también con la ciudadanía y me empapé del tema".

Desde que ella comenzó con su empresa en el 2009 ella a ayudado a cientos de personas. Incluso una señora de 82 años quien quería ser ciudadana America.

"Recientemente, apenas en octubre del año pasado, 2024, yo estaba ayudando a esta persona que se me acercó y cuando se me acercó me dijo te voy a ser bien honesta, yo tengo 82 años. Mi cerebro no aprende igual que un cerebro de veintipico de años. Soy un poquito más lenta, no hablo inglés y donde más batallo es en la entrevista donde tienes que hablar inglés cara a cara con el oficial y yo le dije no te preocupes, yo me encargo de todo".

Ese mismo día le diseño un plan y en octubre del 2024, ella paso su examen.

"Ya tú sabes que ella comenzó a llorar. Yo comencé a llorar porque simplemente yo siento que yo quizás yo no estoy tomando el examen personalmente, lo sé, pero yo me siento muy parte de la experiencia de mis estudiantes", dijo Díaz.

Por lo tanto el enfoque para Eunice es seguir dándoles las herramientas a los latinos a lo largo de los EE.UU. para mejorar sus oportunidades en este país.

"Quiero inspirar, educar e informar sobre los cambios que están habiendo verdad en el mundo. Y el último es entretenedora porque tú sabes muy bien que los maestros, además de ser maestros, somos casi como entretenedores a la misma vez que enseñamos, pero básicamente esa es la misión de ciudadanía con millones, hacer mi misión también personal y lo hago con mucho amor y con mucho cariño, porque realmente me interesa ver a mi comunidad latina que es para arriba, o sea para adelante", dijo Díaz.

Personas que estén interesadas en ser ciudadanos Americanos pueden visitar la página web Ciudadanía con Eunice para más información.