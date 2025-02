Inmigración con el Abogado Ernesto: Conozca sus derechos como inmigrante de los EE.UU.

El abogado Ernesto menciona que mientras usted no tenga una orden de arresto tiene el derecho aunque sea migrante de permanecer en silencio. Recuerde que los agentes de inmigración son diferentes a los policías, o los diputados y ellos no puede solicitar su identificación sin una orden de registro. Por lo tanto él menciona lo esencial que es, estar bien informado y mejor no darles la libertad a los agentes de ICE de tener información personal suya.

