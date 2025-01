El reporte ‘Alice Limited’ demuestra cuántas personas al sur de Colorado viven en pobreza

"Solo porque estamos en el medio no significa que no importamos, no significa que no existimos, o que nuestras vidas no importan", dijo Deisy.

"Yo no puedo cambiarle las llantas a mi auto, no tengo el dinero para poder llevar mi auto al mecánico ya que tiene la luz del motor prendida, es un ciclo que no termina, al menos que alguien me ayude no voy a salir de el", dijo Deisy.

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Noticias Telemundo Sur Colorado esta investigando cuántas personas viven entre las tasas de pobreza. Pero que de una manera u otra están pagando sus facturas luego de no calificar por ayuda financiera federal. Los detalles viene de un reporte llamado 'Alice', un documento del estado de Colorado que analiza cuántas familias en el estado no califican para ayuda financiera pero tampoco ganan lo suficiente para poder comprar todo lo necesario para sobrevivir. Noticias Telemundo Sur Colorado analizo los datos y noto que la mayoría de las personas que necesitan asistencia adicional ya están trabajando el tiempo completo, o incluso tiene hasta dos trabajos y aún no pueden comprar su despensa.

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.