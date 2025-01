La Concha Bakery: Una nueva panadería local da mucho de que hablar al sur de Colorado

"Empecé a emprender este venta en el condado de teller y a través de las redes sociales y muchos y muchos de gente local del condado teller me sorprendió porque me pedían, me pedían, me pedían y tenía demanda", dijo Ramírez.

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.