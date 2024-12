Nueva ley pudiera impactar a dueños de negocios al sur de Colorado

"Yo escuché acerca del bio en tiktok hace un año atrás y pregunté a mi contadora, me dijo no, esperate un poquito más hasta noviembre, diciembre que es el tiempo límite. Y yo fui a preguntar oye, no lo hemos hecho, dime si no, no está parado. Y me dijo que sí, que estaba. Volví a ver en toc que había abierto de nuevo hasta enero. Le volví a preguntar hace dos días, me dijo que no, que está parado. Entonces yo estoy esperando que me digan si hay que llenarlo", dijo Daimi Junquet, dueña de negocio. Que si la ley es emitida Entonces esto resultaría en varias multas para cualquier persona que no este bien informado. Dueños de negocios dicen que ellos no han escuchado nada sobre la nueva ley.

