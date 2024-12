Nuevas leyes viales en Colorado toman efecto el primero de enero

COLORADO SPRINGS, Colo. (KRDO)--Nuevas leyes viales que pronto tomaran efecto, como parte de la nueva ley para combatir el manejar distraído. Comenzando el primero de enero personas no podrán manejar con su celular en la mano. Esto incluye cuando este parado en un semáforo o en trafico. Personas que no sigan la ley puede no solo ser multados pero también pudieran perder dos puntos de su licencia. Otro cambio, es que los niños menores de 9 años tiene que utilizar una silla infantil. Niños menores de dos años deben de sentarse con la silla infantil viendo hacia el choque y no hacia frente.

