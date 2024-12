Reparaciones de un puente al sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KRDO)--Probablemente no pensamos en las condiciones de los puentes al momento que estamos manejando por en cima de ellos.Pero recientemente, un puente cerca de Blue Mesa a lo largo de Gunnison fue determinado por no seguro. Los lideres del condado dicen que sí quieren remplazar el puente, pero es por los bajos fondos que no hay progreso.

