Hijas piden justicia por su madre quien perdió su vida tras ser atropellada

Sin embargo, ellas dicen que eso no va a traer a su madre de regreso. Los documentos del arresto mencionan que Joel lang admitió a la policía que sí impacto el jeep the Krest en el estacionamiento de McDonalds y que después de ahi él decidió seguir manejando, porque no tenia seguro de auto.

"El pudiera haber parado aquí y después ahi, pero no lo hizo, no hizo nada de eso", dijo una de las hijas de Kerst. "Nuestros hijos van a creer sin su abuela y eso no es justo".

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

