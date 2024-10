Mural causa controversia en Colorado Springs

"Anteriormente podíamos utilizar nuestro estacionamiento no teníamos que preocuparnos sobre los autos de nuestros clientes, nunca teníamos que tener precaución, casi que ahora tenemos que hacer esto", dijo Michelle Rizzuto. "Nosotros les pedimos que pongan letreros a algo para informar a la comunidad que no sé pueden estacionar ahi, pero no han hecho nada, tampoco dice que necesites un permiso".

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.