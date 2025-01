El equipo legal de Blake Lively pide al juez una audiencia tras las declaraciones públicas del abogado de Justin Baldoni

Baldoni ha negado las acusaciones de Lively. En diciembre presentó una demanda por difamación por US$ 250 millones contra The New York Times, en la que afirmaba que el periódico –que fue el primero en informar sobre la denuncia de Lively ante el CRD– publicó un artículo adjunto que estaba “plagado de imprecisiones, tergiversaciones y omisiones” y que se basaba en la “narrativa egoísta” de Lively.

