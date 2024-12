En 2023, hubo 458 homicidios en el lugar de trabajo y se han vuelto inquietantemente frecuentes

“Incluso ahora, lo más difícil con lo que he lidiado es la pérdida de esas cinco personas. Dos de ellas estaban muy muy cercanas a mí”, dijo. “Hasta el día de hoy, cuando pienso en el hecho de que todavía estoy aquí y ellos no, me hace sentir extremadamente triste, extremadamente enojada. No sé por qué sobreviví y las personas a cada lado de mí se han ido”.

