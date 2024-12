Las imágenes de Jesús generadas por IA en las redes sociales lo muestran sospechosamente musculoso (y todos tenemos la culpa)

No hay nada de malo en eso, per se. La Biblia no especifica cómo es Jesús, y ciertamente los artistas a lo largo de los milenios han tomado licencias creativas cuando se trata de su físico (y, en un punto diferente, su tono de piel ).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.