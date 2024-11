Trump nombra a Pam Bondi como su elección para secretaria de Justicia después de que Gaetz declinara la designación

Historia legal Bondi practicó el Derecho en Florida durante más de una década: primero como fiscal en Tampa y luego durante ocho años como la fiscal general del estado, donde tenía una reputación de ser una litigante efectiva y hábil en los medios. Elegida como la principal fiscal de Florida en la ola conservadora del Tea Party, se volvió cada vez más partidista durante sus dos mandatos en el cargo, haciendo apariciones regulares en Fox News y convirtiéndose en una de las principales representantes de Florida para Trump durante su campaña de 2016. La historia de Bondi en los tribunales, en ocasiones, tocó temas candentes, llevándola repetidamente a los titulares. Lideró un esfuerzo fallido para derogar Obamacare en 2012, y poco después del tiroteo mortal en el club nocturno Pulse en 2016, Bondi se defendió en una entrevista con Anderson Cooper de CNN por luchar para preservar la prohibición del matrimonio gay en Florida. “Hablé con muchas personas homosexuales y lesbianas aquí que no son fans de usted y que pensaban que estaba siendo una hipócrita”, dijo Cooper durante la entrevista sobre las afirmaciones de Bondi tras el tiroteo de que ella estaba abogando por la comunidad LGBTQ. “Usted dijo en el tribunal que las personas homosexuales, simplemente al luchar por la igualdad en el matrimonio, estaban tratando de hacer daño a la gente de Florida”. Bondi dijo que simplemente estaba defendiendo la Constitución de Florida y que la prohibición “no es una ley”. “Esa fue votada en la constitución del estado por los votantes de Florida”, dijo Bondi. “Eso es lo que estaba defendiendo. (…) Nunca dije que no me agradan las personas homosexuales”. Después de dejar la oficina de la fiscal general de Florida, Bondi se unió a Ballard Partners, una firma de cabildeo con profundas conexiones con Trump y Wiles. Allí, representó al país de Qatar de 2019 a 2020, según documentos presentados al Gobierno federal por la firma bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Más recientemente, Bondi se unió a un grupo de abogados pro-Trump que presentaron un escrito en un tribunal de apelaciones federal en el caso de documentos clasificados del abogado especial contra Trump. El escrito apoyaba la afirmación de Trump de que el abogado especial Jack Smith fue nombrado de manera ilegal, una afirmación que llevó a la jueza Aileen Cannon a desestimar todos los cargos contra el presidente electo a comienzos de este año. Bondi también ha estado, según se informa, en el banquillo como sujeto de un caso legal: una batalla con una familia de Luisiana por la custodia de un perro raza San Bernardo, llamado Master Tank, que desapareció tras el huracán Katrina. La familia le dijo a The Tampa Bay Times que Bondi robó al perro, mientras que Bondi acusó a la familia de negligencia. Ese caso se resolvió antes del juicio y Master Tank regresó a su familia.

