¿Qué zonas deben evacuar y cómo en Florida ante la llegada del huracán Milton?

Condado de Hernando: evacuaciones obligatorias se emitieron a partir de este martes a las 8 a.m. para todas las áreas al oeste de la autopista US 19, que incluye las zonas A, B y C, así como los residentes que viven en las zonas costeras y bajas y casas prefabricadas en todo el condado.

