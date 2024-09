Lo mejor de los Emmy: ‘Shōgun’ hace historia, sorprende y se escucha un ‘maullido’ en todo el mundo

Richard Gadd subió al escenario tres veces en la noche de los Emmy, pero trató su primer discurso (por un guión sobresaliente para una serie limitada) como si fuera el único y dejó a la audiencia conmovida en el proceso. “Hace diez años, estaba deprimido. Nunca, jamás, pensé que iba a recomponer mi vida. Nunca, jamás, pensé que sería capaz de enmendar lo que me había pasado y volver a ponerme de pie, y ahora estoy aquí, poco más de una década después, recibiendo uno de los premios de guion más importantes de la televisión”, dijo, haciendo referencia al abuso y al trauma que sufrió y que se recuerda en partes de “Baby Reindeer”. “No sé mucho sobre esta vida, no sé por qué estamos aquí, nada de eso. Pero sí sé que nada dura para siempre y que, por muy mal que se ponga, siempre mejora. Así que, si estás luchando, sigue adelante. Sigue adelante y te prometo que las cosas estarán bien”. La emotiva victoria de Lisa Colón-Zayas Liza Colón-Zayas posa en la sala de prensa con el premio a mejor actriz de reparto en una serie dramática por “El Oso”. (Crédito: Jae C. Hong/Invision/AP) Ningún espectador terminó de ver el impactante episodio de “The Bear” de FX, titulado “Napkins”, sobre el origen de Tina, y dudó si la actuación de Lisa Colón-Zayas valía menos que un Emmy. Los votantes estuvieron de acuerdo y le otorgaron la estatuilla a la mejor actriz de reparto en una comedia. En el escenario, la actriz volvió a llorar mientras parecía sorprendida y honrada de recibir el honor, y de inmediato rindió homenaje a sus compañeras nominadas con sincero respeto. “Las amo a todas. Las venero a todas con todo mi corazón”, dijo, haciendo referencia a Meryl Streep, Sheryl Lee Ralph y Carol Burnett. Terminó con un reconocimiento de las próximas elecciones, diciendo: “A todas las latinas que me están mirando, sigan creyendo y voten. Voten por sus derechos”. Candice Bergen: ‘Miau’ Candice Bergen habla en el escenario el domingo. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) Cuando interpretó a la franca presentadora de televisión Murphy Brown, Candice Bergen nunca tuvo miedo de provocar polémica, y sigue sin tenerlo. En el escenario para presentar un premio, Bergen habló sobre su interpretación del personaje, y se puso política con un monólogo impregnado de sarcasmo: “Estaba rodeada de actores brillantes y divertidos, tenía los mejores guiones con los que trabajar y, en un momento clásico, mi personaje fue atacado por el vicepresidente Dan Quayle, cuando Murphy se quedó embarazada y decidió criar al bebé como madre soltera. ¡Qué lejos hemos llegado! Hoy, un candidato republicano a vicepresidente nunca atacaría a una mujer por tener hijos, así que, como dicen, mi trabajo aquí está hecho. Miau”. Cabe destacar que Selena Gomez también hizo una referencia al fenómeno de las “ mujeres gato sin hijos ” cuando estaba en el escenario con sus coprotagonistas de “Only Murders in the Building”, Steve Martin y Martin Short. John Oliver agradece a su difunto perro John Oliver en los 76.os premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Crédito: Danny Moloshok/Invision/AP) ¿Estuvo mal reírse? Tal vez, pero fue imposible no al menos sonreír cuando John Oliver intentó agradecer conmovedoramente a su perro fallecido en su discurso de aceptación del premio a la mejor serie de variedades con guión, pero el momento emotivo llegó justo cuando la música comenzó a anunciar la salida del equipo. “Me siento como Sarah McLachlan en este momento”, dijo Oliver. Jugando con las risas del público, agregó: “Ella era una perra increíble. Esto no es solo para ella, es para todos los perros. ¡Sois muy buenas chicas, sois muy buenos chicos y todos os merecéis un premio!”. John Leguizamo defiende el progreso John Leguizamo en los premios Emmy del domingo. (Crédito: Mario Anzuoni/Reuters) John Leguizamo subió al escenario de los Emmy con un recordatorio a Hollywood sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI): “La D es por diligencia, la E es por excelencia, la I es por imaginación”, dijo antes de calificar a los nominados de este año como “una de las listas de nominados más diversas en la historia de los Emmy”. Leguizamo mencionó a varios artistas, entre ellos Selena Gómez, que se emocionó visiblemente cuando Leguizamo mencionó su nominación por “Only Murders in the Building”. “Ella ha estado cargando a Steve Martin y Martin Short durante tres temporadas enteras”, bromeó. Leguizamo, quien sacó un anuncio de página completa en el New York Times a principios de este año instando a los votantes de los Emmy a reconocer a los nominados diversos, agregó más tarde: “Necesitamos más historias de grupos excluidos”. Los mejores chistes de la noche “¿Sabes lo difícil que fue conseguir una cita después de ‘Misery’?” – Kathy Bates “Antes que nada, relájate. A pesar de mi nombre, vengo en son de paz”. – Will Smith, escritor y productor inglés, ganador del premio al mejor guión de una serie dramática por “Slow Horses”, haciendo referencia a ese momento de los Oscar. “Cuando veo a un actor que no conozco, simplemente digo: ‘Me encanta tu escena con Nicole Kidman. Nueve de cada diez veces, tengo razón’”. – Steve Martin “Bienvenidos todos a la 76.ª edición de los Premios Emmy, también conocida como la noche más importante de la televisión abierta para honrar a las estrellas de cine en los servicios de transmisión”. – Dan Levy, quien presentó junto a su padre Eugene un programa sólido, aunque no seguro.

