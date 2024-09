Cómo registrarse para votar en las elecciones de EE.UU. en 2024 y cuál es la fecha límite en cada estado

Debes asegurarte que en la página de tu estado tu registro tenga tu nombre legal y dirección correctos (algunos estados exigen el registro en un partido político para votar en las elecciones primarias). Seleccione tu estado o territorio para confirmar el estado de su registro electoral en el sitio web electoral de tu estado. Atención: tu registro puede estar marcado como “inactivo” si no has votado en por lo menos dos elecciones federales y no respondiste cuando los funcionarios electorales intentaron contactarte. Si no estás activo, puedes acudir o llamar a la oficina electoral local o estatal.

