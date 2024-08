La banda de rock británica Oasis anuncia su regreso en 2025

El año que viene marcará otro hito para Oasis con el 30 aniversario de su exitoso álbum de 1995 “(What’s the Story) Morning Glory?”. El álbum es el segundo de estudio de Oasis e incluye algunas de sus propuestas sonoras más populares como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

