La policía alemana aún no identifca al atacante que apuñaló a muerte a tres personas en un festival

Aún no se ha determinado el motivo del ataque, que ha conmocionado al país, y no se ha descartado que fuera terrorismo. Si bien el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad, no ofreció ninguna prueba para respaldar su afirmación.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.