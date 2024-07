Así fue la boda del año en la India de Ambani y Merchant: jets privados, la bendición de Modi y cameo de las Kardashian

Las celebridades que asistieron a la boda de Anant Ambani 1:25Durante los tres días que duró la fiesta, la pareja se cambió varias veces de atuendo y lució una sucesión de intrincadas piezas hechas a medida para celebrar el patrimonio y la cultura del país. El conjunto nupcial de Merchant fue diseñado por la firma india Abu Jani Sandeep Khosla e incluía zardozi marfil (un elaborado tipo de bordado metálico) sobre seda y un velo de 5 metros. Completó el estilo con joyas que sus tías y hermanas lucieron en sus propias bodas. Más tarde vistió un opulento traje rojo y dorado para su “vidai”, la ceremonia en la que las novias indias se despiden simbólicamente de sus parientes antes de unirse a la familia del novio. El primer ministro Narendra Modi transmitió sus mejores deseos a la joven pareja y a sus familias durante una ceremonia de bendición celebrada el sábado. Crédito: ANI Ambani, por su parte, llegó a la alfombra roja con un sherwani dorado combinado con zapatillas deportivas. Para la ceremonia matrimonial, lució un sherwani rojo a medida de Sabyasachi Mukherjee, con un gran collar verde colgado al cuello. Para la ceremonia de bendición del sábado, Merchant volvió a lucir una prenda personalizada de Abu Jani Sandeep Khosla, que colaboró con el artista y escultor contemporáneo Jayasri Burman para crear una pieza única bordada con oro auténtico. De Justin Bieber a las joyas mogoles: la boda de Ambani paraliza a la India La prenda celebra la unión de la pareja “a través de imágenes profundamente significativas”, escribió en Instagram la estilista de Merchant, Rhea Kapoor. “Las figuras humanas que representan a la feliz pareja irradian un aura celestial que honra la divinidad en su humanidad. La fauna representa la afición de Anant por los animales, en particular los elefantes que se consideran auspiciosos y hermosos”. Para la recepción del domingo, los invitados interpretaron el código de vestimenta “Indian chic” mezclando la moda india clásica con estilos contemporáneos. Merchant lució un corsé metálico dorado de la línea de alta costura Alta Moda de Dolce and Gabbana, junto con una falda y un dupatta en el mismo tono de la diseñadora india Anamika Khanna. La superestrella de Bollywood Shah Rukh Khan (segundo por la derecha) posa con (de izquierda a derecha) su suegra Savita Chhibber, su esposa Gauri Khan y su hija Suhana Khan antes de la ceremonia de bendición. Crédito: Prodip Guha/Getty Images Meses de planificación No se sabe con exactitud cuánto gastaron los Ambani en las celebraciones, que incluyeron meses de fiestas previas a la boda, aunque las estimaciones del sector sitúan el total en cientos de millones de dólares. Las personas con información privilegiada trabajaron durante meses para dar vida a la visión de la pareja, colaborando con la familia para reunir los intrincados detalles, desde los arreglos florales hasta la escenografía. El famoso diseñador de bodas Preston Bailey, que ha trabajado con Serena Williams y LeBron James, fue el encargado de crear las instalaciones florales del fin de semana. En declaraciones a CNN antes de la ceremonia del viernes, Bailey elogió la atención al detalle de Nita, la madre de Ambani. Fue “nada menos que pura genialidad, y ella está realmente centrada en dar a conocer al mundo el vasto talento creativo de la India a través de estas bodas”, afirmó. Anant Ambani y Radhika Merchant se casaron el viernes en Bombay con una extravagante celebración que no reparó en gastos y atrajo a invitados de talla mundial. Crédito: Obtenido por CNN Los diseños de Bailey se inspiraron en el amor de la pareja por los animales y en el santuario que Ambani acaba de inaugurar en la ciudad de Jamnagar, en el oeste de la India. Sus creaciones escultóricas incluían un despliegue gigante de globos aerostáticos y más de 60 animales creados con flores, entre ellos jirafas, dos enormes tucanes, monos encaramados a los árboles del interior del recinto y un caballo gigante hecho con flores rojas y rosas. “Llevo más de 40 años en el negocio… (pero) nunca había visto nada tan intrincado como esta boda y creo que aportará comentarios tan positivos y dará a conocer la gran cultura creativa de los artistas de la India”, declaró Bailey, que también trabajó en las bodas de los dos hermanos mayores de Ambani, Akash e Isha. Manish Malhotra, uno de los principales modistos indios y director creativo de la boda, declaró anteriormente a CNN que “mantener la esencia de la India” había sido su “principio rector”. “Cada detalle, desde la decoración y la cocina hasta el atuendo y el ambiente; cada evento, desde el vibrante Sangeet (una velada tradicional de música y baile que contó con la actuación de Justin Bieber) hasta la ceremonia del día de la boda y la gran recepción, está diseñado para sumergir a los invitados en una atmósfera de alegría, amor y celebración”, declaró por correo electrónico. Mira la fastuosa fiesta del hijo del hombre más rico de Asia a la que fueron Mark Zuckerberg, Bill Gates y Rihanna, entre otros Críticas y sostenibilidad Los detalles de las celebraciones dominaron los titulares de las noticias locales e hicieron vibrar las redes sociales, pero muchos en la India –la nación más poblada del mundo, con 1.400 millones de habitantes– criticaron la opulencia exhibida en un país con una flagrante brecha de riqueza y donde millones de personas viven en la pobreza. “Es vergonzoso que la gente celebre la desigualdad de ingresos en un país donde necesitamos una redistribución de la riqueza”, tuiteó la comediante y crítica de las redes sociales Shamita Yadav, que se hace llamar The Ranting Gola. “Somos realmente un país pobre”, declaró Sushant Singh, investigador del Centro de Investigación Política, al medio indio The Wire. “Es algo totalmente inaceptable. Pero lo cierto es que la mitad de los grandes medios de comunicación de la India son propiedad de Ambani, así que es poco probable que los grandes medios de India digan que esto es horrible”. El empresario multimillonario Adar Poonawalla, su esposa Natasha Poonawalla y sus hijos posan en la ceremonia de bendición el sábado. Crédito: Punit Paranjpe/AFP/Getty Images Más allá del coste económico de la boda y los festejos hay otro coste menos visible: el que supone para el planeta. Según Ashwin Malwade, cofundador de Greenmyna, una consultora de bodas sostenibles con sede en Mumbai, una boda india media de 300 personas suele generar entre 1,5 y 2 toneladas de residuos, y entre 30 y 40 toneladas de emisiones de carbono, sin tener en cuenta los viajes de los invitados. Entre las fuentes de emisiones figuran los banquetes a gran escala y la energía utilizada por los extravagantes juegos de luces. Un acontecimiento de la envergadura de la celebración Ambani-Merchant emitiría muchas más emisiones de carbono que incluso la mayor y más fastuosa boda india, añadió. Además, hay que tener en cuenta los desplazamientos, ya que varios asistentes de alto nivel salieron de Mumbai en la terminal de jets privados del aeropuerto internacional Chhatrapati Shivaji. Malwade también señaló la huella ambiental de la fiesta preboda de los Ambani en Jamnagar, a la que asistieron personalidades de todo el mundo, como Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Bill Gates y Karlie Kloss; el crucero de cuatro días organizado para los invitados por el Mediterráneo; y las emisiones necesarias para traer en avión a cantantes como Rihanna y Justin Bieber para que actuaran en diversos actos. — Aditi Sangal de CNN contribuyó con este reportaje.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.