Así fue mi experiencia con Apo Whang-Od Oggay, la tatuadora de mayor edad del mundo

Como ahora puedo atestiguar, este estigma perdura hoy en día. Después de ver mi nuevo tatuaje, mi padre, que se crió en Manila y es católico, no me dirigió la palabra en toda una semana. Aparentemente impasible ante la historia de mi viaje a Buscalan, me advirtió de que estaba viviendo una “vida loca”.

En cuestión de segundos empezó a martillear. Sus golpes resonaban – “tak-tak-tak”- en el cobertizo improvisado frente a su casa. El brazo me sangraba y me dolía como si me hubieran pellizcado continuamente en el mismo sitio.

