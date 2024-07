El trastorno del sueño más devastador de todos, según un experto

“Si no tienes este trastorno o no vives con él, no lo vas a entender del todo, pero yo realmente pensaba que los médicos sabrían más”, añadió.

“Muchos médicos con los que hablé no tenían ni idea de lo que me pasaba, o simplemente no lo entendían. Un médico me dijo: ‘Bueno, quizá deberías comer un trozo de pan antes de acostarte’. Ah, claro, eso seguro que lo soluciona”, dijo Jill con desdén.

“Soy una comedora sana, pero a menudo me sentía tan mal a lo largo del día que lo último que me apetecía era comer, incluso comida sana”, cuenta Jill. “¿Quién lo haría cuando todas las noches comes el equivalente a seis cenas de Acción de Gracias seguidas?”.

Jill, que se casó en sus 20, siguió comiendo en la cama por la noche junto a su nuevo marido. Por suerte, dice, él tenía el sueño pesado. “Se despertaba por la mañana con la cama llena de migas y envoltorios y me decía: ‘¿Qué te pasa?’ Pensaba que estaba loca”, cuenta. “No lo entendía. Y yo no lo entendía porque no lo hacía a propósito”.

