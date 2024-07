6 conclusiones de la entrevista del Presidente Joe Biden con la cadena ABC

“Se me ocurrió que estaba teniendo una mala noche cuando me di cuenta de que incluso cuando estaba respondiendo a una pregunta, incluso cuando apagaron su micrófono, seguía gritando. Y dejé que me distrajera. No le estoy echando la culpa a eso, pero me di cuenta de que simplemente no tenía el control”, dijo Biden a Stephanopoulos.

“Me preparé lo que suelo hacer sentado cuando vuelvo como líder de Exteriores o del Consejo de Seguridad Nacional: detalles explícitos. Y me di cuenta, más o menos a mitad de camino – ya sabes, todo lo que me citan es que The New York Times me tenía 10 puntos abajo antes del debate, nueve ahora, o lo que demonios sea. Lo cierto es que lo que vi es que él también mintió 28 veces”, dijo.

Dijo: “Me sentía mal. De hecho, los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba Covid, estaban intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Solo tenía un resfriado muy fuerte”.

