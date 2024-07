Cómo puede Donald Trump evitar juicios antes de las elecciones en 3 de sus 4 causas penales

Willis y sus defensores afirman que su relación con Nathan Wade, que era su principal fiscal, no constituyó una violación de las normas éticas. No obstante, puede haberle costado la acusación e incluso los que apoyaron su caso dicen que debería haber actuado con más sensatez, dado lo mucho que estaba en juego. Al ser el único proceso estatal por injerencia electoral contra el presunto candidato presidencial republicano, se trata de un caso penal por el que Trump no podría indultarse a sí mismo, ni siquiera en caso de ser reelegido.

Sin embargo, más que retrasar el caso, la sentencia de la Corte Suprema hará que los cargos sean significativamente más difíciles de probar si la acusación llega a juicio. La mayoría conservadora lo hizo al dictaminar que la supuesta conducta determinada como un acto presidencial “oficial” no sólo está sujeta a inmunidad, sino que no puede utilizarse como prueba para respaldar los cargos que apuntan a la conducta no oficial de Trump.

