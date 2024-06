José “Pepe” Mujica culmina tratamiento de radioterapia por cáncer de esófago

En plena campaña preelectoral de cara a las elecciones internas del 30 de junio y luego las nacionales del 27 de octubre en Uruguay, Mujica no ha cesado su actividad política a pesar del cáncer y el tratamiento de 32 sesiones de radioterapia. “A nosotros no nos sorprende porque él siempre tiene mucha actividad. Él se queja porque no puede estar toda la mañana en el tractor y después ir a la actividad política. Todo no puede. Hace todo igual pero no con la intensidad habitual”, dijo Panone.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.