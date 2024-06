Iba en un vuelo para visitar a su novio. Después se besó con un tipo que conoció en el avión

“Puedo organizar las citas para jugar, las cosas de organización. Pero no era, y sigo sin ser, muy buena jugando”, le dice Amy a Mike. “Eres muy buena en eso. Me daba cinco minutos para jugar a las Barbies y me decía: ‘Tengo que hacer otra cosa’. Y tú podías estar siglos con nuestra hija”.

De vuelta en California, Amy retomó sus clases y redobló sus estudios. De vez en cuando, Amy pensaba en Mike, en su conexión inmediata, en el beso del aeropuerto, pero cuando un día la llamó por teléfono y le pidió salir, Amy dijo que no. Aún no se había recuperado de su ruptura y no quería precipitarse.

La ruptura no tuvo nada que ver con Mike, dice Amy hoy. Simplemente se dio cuenta de que ese chico en particular no era el adecuado para ella.

Mientras Amy hacía fila en la puerta de embarque, intentó salir de su ensueño y borrar a Mike de su mente. Después de todo, no estaba viajando a Escocia sólo de vacaciones, estaba visitando a alguien. Y no a cualquiera: a su novio. Mike no podía ser alguien, se dijo Amy, porque ella ya tenía a su alguien.

