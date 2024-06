Opinión: El último escándalo de racismo en el fútbol europeo

Habría que ser extraordinariamente ingenuo para pensar que el racismo sistémico se ha erradicado en el Reino Unido, y aunque las recientes protestas y las escandalosas investigaciones sin duda han aumentado la concienciación y han ganado nuevos aliados para la causa antirracista, no debemos caer en la autocomplacencia. El fútbol, al igual que la sociedad, tiene una larga y vergonzosa historia de deshumanización de las personas por su raza o etnia. Aunque es crucial señalar las importantes deficiencias de las organizaciones nacionales e internacionales para librar al deporte de todas las formas de discriminación, como han hecho varias figuras clave, deberíamos apoyar sus esfuerzos por librar al deporte de todas las formas de discriminación. Deberíamos estar agradecidos por la heroica labor de organizaciones benéficas antirracistas como Show Racism the Red Card y Kick It Out, que luchan contra el racismo en el fútbol y fuera de él mediante campañas y programas educativos.

