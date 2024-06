Guatemala, la última prueba de Scaloni para definir la lista de la selección argentina para la Copa América 2024

El defensor Germán Pezzella y el volante Guido Rodríguez que integraron el equipo campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 eran dos de los jugadores que sembraban dudas en el cuerpo técnico debido a su estado físico. Pezzella tuvo una microfisura en un pie en el mes de mayo y su inclusión o no dependía de su evolución. Guido Rodríguez en cambio no pudo realizar todos los entrenamientos junto al grupo por una gripe y eso hacía peligrar su participación en la Copa América. Recién el martes, ambos jugadores pudieron entrenar a la par del grupo, más de una semana después del comienzo de los entrenamientos. Si bien Scaloni no los confirmó, en la conferencia reconoció que respondieron bien en la práctica y que la idea es darles minutos de juego en el amistoso ante Guatemala. “Si están bien, estarían adentro”, reconoció el entrenador.

