Cancelan el lanzamiento de la misión Starliner de Boeing por problemas técnicos

Se esperaba que la nueva nave despegue a bordo de un cohete Atlas V a las 12:25 p.m. ET desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La transmisión en directo del evento comenzó a las 8:15 a.m. ET y puede seguirse en el sitio web de la NASA.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.