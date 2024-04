El uso de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de exposición a metales tóxicos, según un estudio

“Sin embargo, estos hallazgos también deben considerarse en su contexto”, añadió Shahab, que no participó en el estudio. “El uranio, en concreto, tiene muchas fuentes importantes de exposición (incluidos los alimentos, el agua relacionados con la ubicación geográfica), que no se controlaron en este análisis. Además, trabajos anteriores no han encontrado diferencias en la exposición al uranio entre los no usuarios y los usuarios de cigarrillos electrónicos ni han detectado uranio en el aerosol de los cigarrillos electrónicos, lo que sugiere que este hallazgo puede explicarse por otros factores”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.