Nuggets release 2021-22 schedule

News

Reigning league MVP Nikola Jokic and the Nuggets will tip-off the regular season against the defending western conference champion Suns, in Phoenix, on October 20th. The Nuggets will play their home opener on October 22nd against the Spurs. Denver will also play 14 nationally televised games.

Here's a look at the Nuggets full schedule:

OCTOBER (PRE-SEASON)

4 Mon. at L.A. Clippers 8:30 PM

6 Wed. at Golden State 8:00 PM

8 Fri. MINNESOTA 7:00 PM

13 Wed. at Oklahoma City 6:00 PM

14 Thu. at Oklahoma City 6:00 PM



OCTOBER

20 Wed. at Phoenix 8:00 PM ESPN/ALT

22 Fri. SAN ANTONIO 7:00 PM ALT

25 Mon. CLEVELAND 7:00 PM ALT

26 Tue. at Utah 8:00 PM TNT

29 Fri. DALLAS 8:00 PM ESPN/ALT

30 Sat at Minnesota 7:00 PM ALT



NOVEMBER

1 Mon. at Memphis 6:00 PM ALT

3 Wed. at Memphis 6:00 PM ALT

6 Sat. HOUSTON 3:00 PM ALT

8 Mon. MIAMI 7:00 PM ALT

10 Wed. INDIANA 7:00 PM ALT

12 Fri. ATLANTA 7:00 PM ALT

14 Sun. PORTLAND 6:00 PM ALT

15 Mon. at Dallas 6:00 PM ALT

18 Thu. PHILADELPHIA 7:00 PM ALT

19 Fri. CHICAGO 7:00 PM ALT

21 Sun. at Phoenix 6:00 PM ALT

23 Tue. at Portland 8:00 PM TNT

26 Fri. MILWAUKEE 7:00 PM ALT

29 Mon. at Miami 5:30 PM ALT



DECEMBER

1 Wed. at Orlando 5:00 PM ALT

4 Sat. at New York 11:00 AM ALT

6 Mon. at Chicago 6:00 PM ALT

8 Wed. at New Orleans 6:00 PM ALT

9 Thu. at San Antonio 6:30 PM ALT

11 Sat. at San Antonio 6:30 PM ALT

13 Mon. WASHINGTON 7:00 PM ALT

15 Wed. MINNESOTA 7:00 PM ALT

17 Fri. at Atlanta 5:30 PM ALT

19 Sun. at Brooklyn 5:30 PM ALT

22 Wed. at Okalahoma City 6:00 PM ALT

23 Thu. CHARLOTTE 7:00 PM ALT

26 Sun. at L.A. Clippers 7:00 PM ALT

28 Tue. at Golden State 8:00 PM ALT

30 Thu. GOLDEN STATE 7:30 PM ALT



JANUARY

1 Sat. at Houston 6:00 PM ALT

3 Mon. at Dallas 6:30 PM ALT

5 Wed. UTAH 8:00 PM ESPN/ALT

7 Fri. SACRAMENTO 7:00 PM ALT

9 Sun. at Oklahoma City 5:00 PM ALT

11 Tue. at L.A. Clippers 8:30 PM ALT

13 Thu. PORTLAND 8:00 PM TNT

15 Sat. L.A. LAKERS 7:00 PM ALT

16 Sun. UTAH 6:00 PM ALT

19 Wed. L.A. CLIPPERS 8:00 PM ESPN/ALT

21 Fri. MEMPHIS 7:00 PM ALT

23 Sun. DETROIT 6:00 PM ALT

25 Tue. at Detroit 5:00 PM ALT

26 Wed. at New Orleans 6:00 PM ALT

30 Sun. at Milwaukee 5:00 PM ALT



FEBRUARY

1 Tue. at Minnesota 6:00 PM ALT

2 Wed. at Utah 8:00 PM ESPN/ALT

4 Fri. NEW ORLEANS 8:00 PM ESPN/ALT

6 Sun. BROOKLYN 1:30 PM ALT

8 Tue. NEW YORK 7:00 PM ALT

11 Fri. at Boston 5:30 PM ALT

12 Sat. at Toronto 5:30 PM ALT

14 Mon. ORLANDO 7:00 PM ALT

16 Wed. at Golden State 8:00 PM ALT

24 Thu. at Sacramento 8:00 PM ALT

26 Sat. SACRAMENTO 7:00 PM ALT

27 Sun. at Portland 7:00 PM ALT



MARCH

2 Wed. OKLAHOMA CITY 7:00 PM ALT

4 Fri. HOUSTON 7:00 PM ALT

6 Sun. NEW ORLEANS 8:00 PM ESPN/ALT

9 Wed. at Sacramento 8:00 PM ALT

10 Thu. GOLDEN STATE 8:00 PM TNT

12 Sat. TORONTO 7:00 PM ALT

14 Mon. at Philadelphia 6:00 PM ESPN/ALT

16 Wed. at Washington 5:00 PM ALT

18 Fri. at Cleveland 5:30 PM ALT

20 Sun. BOSTON 6:00 PM ALT

22 Tue. L.A. CLIPPERS 8:00 PM TNT

24 Thu. PHOENIX 7:00 PM ALT

26 Sat. OKLAHOMA CITY 7:00 PM ALT

28 Mon. at Charlotte 5:00 PM ALT

30 Wed. at Indiana 5:00 PM ALT



APRIL

1 Fri. MINNESOTA 7:00 PM ALT

3 Sun. at L.A. Lakers 1:30 PM ABC

5 Tue. SAN ANTONIO 7:00 PM ALT

7 Thu. MEMPHIS 7:00 PM ALT

10 Sun. L.A. LAKERS TBD ALT