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Published 11:54 am

160 southern Colorado business received more than $1 million each in PPP loans

paycheck protection program

COLORADO SPRINGS, Colo. (KRDO) -- Millions of dollars from the Paycheck Protection Program made its way to southern Colorado businesses, but a KRDO analysis of data recently released by the U.S. Treasury shows that some local operations didn't retain any jobs despite taking the money.

In total, 160 businesses in southern Colorado took more than $1 million each in loans. That doesn't count the hundreds of other businesses that received loans of less than $1 million.

The Small Business Association hopes the money will offset losses for businesses impacted by the COVID-19, and there are ways that the loans can be outright forgiven for businesses. SBA requires at least 60% of the loan money to go toward payroll expenses to be eligible for loan forgiveness. Businesses who use less than 60% of the funds for payroll can still apply for partial loan forgiveness.

KRDO found that at least 29 of the businesses in southern Colorado that received more than $1 million in loans either didn't report using the money to retain employees or failed to report how many jobs the money would be used to retain.

But that data could have inaccuracies.

Roy Clennan, CEO of Mortgage Solutions of Colorado, says his company has hired 103 new employees on top of keeping all of the other employees on payroll, a total of 489 employees. He was surprised when he learned in our phone call that the official report says his company retained 0 jobs while getting at least $5 million. Clennan said they haven't had to lay anybody off. He also told us he was unaware that the data showed 0 jobs retained.

But while paychecks were the original focus of the program, SBA is now allowing for loan forgiveness for non-payroll expenses. SBA is authorizing businesses to file for forgiveness if they covered mortgage obligations, rent obligations, or utility payments that were in place before February 15, 2020.

The bulk of loans for southern Colorado were approved in April, but some companies were approved as late as the end of June.

Here is a full list of the businesses in southern Colorado that received more than $1 million in loans, according to the SBA data:

Local Companies that received $5 - $10 million

ADVISORS ASSET MANAGEMENT, INC — MONUMENT
JOBS RETAINED: 268
APPROVED: 4/5/2020

APOGEE ENGINEERING LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 330
DATE APPROVED: 4/7/2020

COBB MECHANICAL CONTRACTORS — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/4/2020

DUTCH'S HOME IMPROVEMENT, INC.— COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 6
DATE APPROVED: 4/29/2020

MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020

SPANISH PEAKS HEALTHCARE SYSTEMS — PUEBLO
JOBS RETAINED: 395
DATE APPROVED: 4/8/2020

WENDY'S OF COLORADO SPRINGS, INC.
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/13/2020

Local Companies that received $2 - $5 million

ARIZONA RESTAURANT COMPANY, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/12/2020

BCWJ813, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 250
DATE APPROVED: 4/4/2020

BIG R HOLDINGS, INC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/27/2020

BOMBBOMB, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 139
DATE APPROVED: 4/15/2020

BRAXTON TECHNOLOGIES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/13/2020

COLOMEX INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/5/2020

COLORADO SPRINGS EARLY COLLEGES — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 420
DATE APPROVED: 4/28/2020

COLORADO SPRINGS RADIOLOGISTS, PC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 238
DATE APPROVED: 4/8/2020

COLORADO STRUCTURES, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020

COSMIC ADVANCED ENGINEERED SOLUTIONS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 144
DATE APPROVED: 4/27/2020

CROSSROADS' TURNING POINTS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 235
DATE APPROVED: 4/6/2020

DAVID C COOK — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 182
DATE APPROVED: 4/14/2020

ELITE PROPERTIES OF AMERICA, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 175
DATE APPROVED: 4/4/2020

EMERGENCY MEDICAL SPECIALISTS P. C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/28/2020

FEDERAL CONTRACTING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 139
DATE APPROVED: 4/4/2020

FORUM ONE COMMUNICATIONS CORP. — MONUMENT
JOBS RETAINED: 117
DATE APPROVED: 4/14/2020

HEUBERGER MOTORS INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 198
DATE APPROVED: 4/9/2020

INDUSTRIAL CONSTRUCTORS/MANAGERS INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/28/2020

INFINITY SYSTEMS ENGINEERING, A LTD. LIA BILITY CO. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 201
DATE APPROVED: 4/16/2020

LEWIS BOLT AND NUT COMPANY — LA JUNTA
JOBS RETAINED: 276
DATE APPROVED: 4/9/2020

MY LOCAL COLORADO DENTAL PRACTICE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 239
DATE APPROVED: 4/7/2020

PHIL LONG FORD LLC
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/5/2020

RAMPART PLUMBING AND HEATING SUPPLY INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 5/3/2020

ROCKY MOUNTAIN RESTAURANT GROUP, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 468
DATE APPROVED: 4/5/2020

SANGRE DE CRISTO HOSPICE AND PALLATIVE CARE — PUEBLO
JOBS RETAINED: 251
DATE APPROVED: 4/6/2020

SPACE GROUND SYSTEM SOLUTIONS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/9/2020

SUMMIT SUBWAY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/10/2020

SUMMIT TECHNICAL SOLUTIONS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/5/2020

SUNNY VISTA LIVING CENTER
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/10/2020

SYNQ3, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/10/2020

T SQUARE LOGISTICS SERVICES CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 257
DATE APPROVED: 4/13/2020

THE CENTER AT CENTENNIAL LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 300
DATE APPROVED: 4/7/2020

THE RESOURCE EXCHANGE, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 422
DATE APPROVED: 4/6/2020

THOMPSON MANAGEMENT INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/7/2020

TRINIDAD AREA HEALTH ASSOCIATION — TRINIDAD
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020

USA HOCKEY, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 120
DATE APPROVED: 4/15/2020

WEN NEW MEXICO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/11/2020

WENEVADA LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED 4/12/2020

WHOLE HEMP COMPANY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 200
DATE APPROVED: 4/14/2020

YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF HE PIKES PEAK REGION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 401
DATE APPROVED: 4/6/2020

Local Companies that received $1 - $2 million

271 LAKE DAVIS HOLDING, LLC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 72
DATE APPROVED: 5/3/2020

A PHYSICIANS HOME CARE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 275
DATE APPROVED: 4/8/2020

ABACUS SOLUTIONS GROUP, LLC — WOODLAND PARK
JOBS RETAINED: 196
DATE APPROVED: 4/30/2020

ABOUT KIDS HOME CARE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 119
DATE APPROVED: 4/8/2020

ACADEMY, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/6/2020

ADD STAFF INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/14/2020

AIR FORCE ACADEMY ATHLETIC CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 154
DATE APPROVED: 4/29/2020

ALEUT AEROSPACE ENGINEERING, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 73
DATE APPROVED: 4/12/2020

ALEUT FACILITIES SUPPORT SERVICES — COLORADO SPRINGS (SAME BIZ ADDRESS AS ABOVE)
JOBS RETAINED: 114
DATE APPROVED: 4/16/2020

AMERICAN GAMING GROUP LLC — CRIPPLE CREEK
JOBS RETAINED: 249
DATE APPROVED: 4/13/2020

AMY SHANDY, SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST, LLC
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/27/2020

ARACO CONCRETE CONTRACTOR LLC — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 115
DATE APPROVED: 4/27/2020

ASPEN VIEW HOMES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/4/2020

ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS INTERNATIONAL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/10/2020

ATLAS PREPARATORY SCHOOL, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/28/2020

AUDUBON AMBULATORY SURGERY CENTER LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/7/2020

BERWICK ELECTRIC, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/14/2020

BIBLE ELECTRIC, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 113
DATE APPROVED: 4/8/2020

BLAZER ELECTRIC SUPPLY MANAGEMENT — PUEBLO
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 4/10/2020

BP NORTHSPRINGS, LLC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/15/2020

CENTER AT PARKWEST LLC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/7/2020

CENTRAL STATES ROOFING & INSULATING COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 110
DATE APPROVED: 4/8/2020

CFG SYSTEMS, INC.
JOBS RETAINED: 1
DATE APPROVED: 4/8/2020

CHEYENNE MOUNTAIN CHARTER ACADEMY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 5/8/2020

CHEYENNE MOUNTAIN ZOOLOGICAL SOCIETY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 160
DATE APPROVED: 4/15/2020

CKW PIZZA, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 258
DATE APPROVED: 4/10/2020

COLORADO SPRINGS ORTHOPAEDIC GROUP, PLLP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 198
DATE APPROVED: 4/27/2020

COMMUNITY PARTNERSHIP FOR CHILD DEVELOPM
JOBS RETAINED: 393
DATE APPROVED: 5/28/2020

CONCEPTS IN MILLWORK, INC.
JOBS RETAINED: 87
DATE APPROVED: 4/10/2020

CONCRETE CONCEPT DESIGN, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 106
DATE APPROVED: 4/13/2020

CS AUTO CHEVNO LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/11/2020

CS AUTO CHEVSO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/11/2020

DALE SPRADLEY MOTORS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 145
DATE APPROVED: 4/6/2020

DELTA SOLUTIONS AND STRATEGIES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 5/3/2020

DEVELOPMENTAL OPPORTUNITIES, INC. — CANON CITY
JOBS RETAINED: 220
DATE APPROVED: 4/28/2020

DIVERSIFIED MACHINE SYSTEMS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 4/14/2020

DOUBLE EAGLE RESORTS, INC. — CRIPPLE CREEK
JOBS RETAINED: 206
DATE APPROVED: 4/14/2020

DVMD LLC DBA INTELLITEC COLLEGE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED:  5/3/2020

DWIRE EARTHMOVING LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/27/2020

FAITH ENTERPRISES INCORPORATED — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 36
DATE APPROVED: 4/11/2020

FLYING HORSE COUNTRY CLUB, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/4/2020

FOODMAVEN CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 65
DATE APPROVED: 4/06/2020

FOUNTAIN VALLEY SCHOOL OF COLORADO — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 132
DATE APPROVED: 4/14/2020

FRESH TAKE LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 197
DATE APPROVED: 4/6/2020

GEOSTRUCT HOLDINGS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020

GLOBAL UNDERGROUND CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 72
DATE APPROVED: 4/7/2020

HAVEN BEHAVIORAL OUTPATIENT SERVICES OF COLORADO, LLC
JOBS RETAINED: 306
DATE APPROVED: 4/7/2020

HEATING & PLUMBING ENGINEERS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 66
DATE APPROVED: 6/30/2020, 6/25/2020 (TWO LOANS APPROVED)

HOMERUN ELECTRONICS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/6/2020

HUMANE SOCIETY OF THE PIKES PEAK REGION
JOBS RETAINED: 188
DATE APPROVED: 4/9/2020

INTERIM HEALTHCARE OF SOUTHEASTERN COLORADO, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 468
DATE APPROVED: 5/22/2020

INTERNATIONAL STUDENTS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020

INTRANERVE NEUROSCIENCE HOLDINGS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/7/2020

J2D ELECTRIC, INC. — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/27/2020

JAMES IRWIN CHARTER SCHOOLS — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 232
DATE APPROVED: 5/29/2020

JAXON ENGINEERING AND MAINTENANCE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/6/2020

JOHN BOWMAN, INC. — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 89
DATE APPROVED: 4/8/2020

JP ANTLERS LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020

JUNIOR ACHIEVEMENT USA — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 74
DATE APPROVED: 4/9/2020

LOW VOLTAGE WIRING, LTD — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/10/2020

MAIN ELECTRIC, LTD — PUEBLO
JOBS RETAINED: 75
DATE APPROVED: 4/28/2020

MAND MADE PIZZA INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020

MCDIVITT LAW FIRM, P.C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 70
DATE APPROVED: 4/7/2020

MOUNTAIN PRAIRIE HOLDINGS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/10/2020

MVP AUTOMOTIVE INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 109
DATE APPROVED: 4/15/2020

NEW LIFE CHURCH — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 163
DATE APPROVED: 4/7/2020

NUNN CONSTRUCTION, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 10
DATE APPROVED: 4/6/2020

OC INTERNATIONAL, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 81
DATE APPROVED: 4/13/2020

OUTREACH, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 5/3/2020

OWEN FARICY MOTOR COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 84
DATE APPROVED: 5/3/2020

PATE CONSTRUCTION INC — PUEBLO WEST
JOBS RETAINED: 87
DATE APPROVED: 4/5/2020

PEAK DENTAL SERVICES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 147
DATE APPROVED: 4/7/2020

PENKHUS MOTOR COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/6/2020

PHIL LONG DEALERSHIPS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/5/2020

PIPE LINE SPECIALTIES, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 121
DATE APPROVED: 4/14/2020

PIPELINE STRATEGIES & INTEGRITY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 50
DATE APPROVED: 4/4/2020

PLANET GRANITE INC — COLORADO SPRINGS
JOBS REATINED: 127
DATE APPROVED: 4/8/2020

RE MONKS CONSTRUCTION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 111
DATE APPROVED: 5/3/2020

RENAISSANCE OASIS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 153
DATE APPROVED: 4/7/2020

ROCKY MOUNTAIN EYE CENTER, INC. A COLORADO PROVIDER NETWORK — PUEBLO
JOBS RETAINED: 164
DATE APPROVED: 4/7/2020

RUSIN, LTD — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 119
DATE APPROVED: 4/10/2020

SAN ISABEL ELECTRIC ASSOCIATION, INC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 74
DATE APPROVED: 5/22/2020

SKYLINE PRODUCTS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 188
DATE APPROVED: 4/6/2020

SOCIALSEO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 79
DATE APPROVED: 4/5/2020

SOUTHEAST COLORADO POWER ASSOCIATION — LA JUNTA
JOBS RETAINED: 48
DATE APPROVED: 4/28/2020

SOUTHERN COLORADO CLINIC P.C. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 138
DATE APPROVED: 4/28/2020

SOUTHERN COLORADO EMERGENCY MEDICINE ASSOCIATES P.C. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 62
DATE APPROVED: 4/28/2020

SOUTHERN COLORADO HEART AND VASCULAR, P.C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 41
DATE APPROVED: 4/15/2020

SRINGS FABRICATION, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/8/2020

STELLAR CARE AND SERVICES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020

STOCKMAN KAST RYAN & CO., LLP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 85
DATE APPROVED: 4/5/2020

STRATROCK VENTURES LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 5/22/2020

SUMMIT EDUCATION GROUP — PUEBLO
JOBS RETAINED N/A
DATE APPROVED: 5/3/2020

SUPERIOR PRECISION SHEET METAL CORP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020

T R TOPPERS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 100
DATE APPROVED: 4/9/2020

TEAM PIKE PEAK, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 128
DATE APPROVED: 4/28/2020

THE SANBORN MAP COMPANY, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 135
DATE APPROVED: 4/10/2020

THOMAS MACLAREN STATE CHARTER SCHOOL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 6/22/2020

TIMBERLINE LANDSCAPING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/6/2020

TIRE WORLD, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/7/2020

TRAX CONSTRUCTION INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 158
DATE APPROVED: 4/10/2020

TT OF WOODMEN, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/9/2020

UNITED STATES ANTI-DOPING AGENCY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 86
DATE APPROVED: 4/11/2020

UNITED STATES SPACE FOUNDATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 71
DATE APPROVED: 4/9/2020

USA CYCLING INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 58
DATE APPROVED: 4/11/2020

USA SWIMMING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 91
DATE APPROVED: 4/13/2020

USA VOLLEYBALL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 91
DATE APPROVED: 5/1/2020, 4/28/2020 (TWO LOANS APPROVED)

VASCULAR CENTER OF COLORADO LLC, THE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 76
DATE APPROVED: 4/15/2020

WAY MEDIA INC. DBA WAY-FM MEDIA GROUP INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 101
DATE APPROVED: 4/13/2020

WENCO INDUSTRIES, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/9/2020

WEST CENTRAL, INC. — CANON CITY
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/28/2020

WOODMEN VALLEY CHAPEL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 135
DATE APPROVED: 4/7/2020

WORLD LITERATURE CRUSADE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 35
DATE APPROVED: 6/25/2020

YEOMAN MANAGEMENT LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 247
DATE APPROVED: 4/5/2020

Colorado Springs / Local News / Money

Chelsea Brentzel

Chelsea is an investigative reporter for KRDO NewsChannel 13. Learn more about Chelsea here.

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