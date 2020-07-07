160 southern Colorado business received more than $1 million each in PPP loans
COLORADO SPRINGS, Colo. (KRDO) -- Millions of dollars from the Paycheck Protection Program made its way to southern Colorado businesses, but a KRDO analysis of data recently released by the U.S. Treasury shows that some local operations didn't retain any jobs despite taking the money.
In total, 160 businesses in southern Colorado took more than $1 million each in loans. That doesn't count the hundreds of other businesses that received loans of less than $1 million.
The Small Business Association hopes the money will offset losses for businesses impacted by the COVID-19, and there are ways that the loans can be outright forgiven for businesses. SBA requires at least 60% of the loan money to go toward payroll expenses to be eligible for loan forgiveness. Businesses who use less than 60% of the funds for payroll can still apply for partial loan forgiveness.
KRDO found that at least 29 of the businesses in southern Colorado that received more than $1 million in loans either didn't report using the money to retain employees or failed to report how many jobs the money would be used to retain.
But that data could have inaccuracies.
Roy Clennan, CEO of Mortgage Solutions of Colorado, says his company has hired 103 new employees on top of keeping all of the other employees on payroll, a total of 489 employees. He was surprised when he learned in our phone call that the official report says his company retained 0 jobs while getting at least $5 million. Clennan said they haven't had to lay anybody off. He also told us he was unaware that the data showed 0 jobs retained.
But while paychecks were the original focus of the program, SBA is now allowing for loan forgiveness for non-payroll expenses. SBA is authorizing businesses to file for forgiveness if they covered mortgage obligations, rent obligations, or utility payments that were in place before February 15, 2020.
The bulk of loans for southern Colorado were approved in April, but some companies were approved as late as the end of June.
Here is a full list of the businesses in southern Colorado that received more than $1 million in loans, according to the SBA data:
Local Companies that received $5 - $10 million
ADVISORS ASSET MANAGEMENT, INC — MONUMENT
JOBS RETAINED: 268
APPROVED: 4/5/2020
APOGEE ENGINEERING LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 330
DATE APPROVED: 4/7/2020
COBB MECHANICAL CONTRACTORS — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/4/2020
DUTCH'S HOME IMPROVEMENT, INC.— COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 6
DATE APPROVED: 4/29/2020
MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020
SPANISH PEAKS HEALTHCARE SYSTEMS — PUEBLO
JOBS RETAINED: 395
DATE APPROVED: 4/8/2020
WENDY'S OF COLORADO SPRINGS, INC.
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/13/2020
Local Companies that received $2 - $5 million
ARIZONA RESTAURANT COMPANY, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/12/2020
BCWJ813, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 250
DATE APPROVED: 4/4/2020
BIG R HOLDINGS, INC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/27/2020
BOMBBOMB, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 139
DATE APPROVED: 4/15/2020
BRAXTON TECHNOLOGIES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/13/2020
COLOMEX INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/5/2020
COLORADO SPRINGS EARLY COLLEGES — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 420
DATE APPROVED: 4/28/2020
COLORADO SPRINGS RADIOLOGISTS, PC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 238
DATE APPROVED: 4/8/2020
COLORADO STRUCTURES, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020
COSMIC ADVANCED ENGINEERED SOLUTIONS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 144
DATE APPROVED: 4/27/2020
CROSSROADS' TURNING POINTS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 235
DATE APPROVED: 4/6/2020
DAVID C COOK — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 182
DATE APPROVED: 4/14/2020
ELITE PROPERTIES OF AMERICA, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 175
DATE APPROVED: 4/4/2020
EMERGENCY MEDICAL SPECIALISTS P. C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/28/2020
FEDERAL CONTRACTING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 139
DATE APPROVED: 4/4/2020
FORUM ONE COMMUNICATIONS CORP. — MONUMENT
JOBS RETAINED: 117
DATE APPROVED: 4/14/2020
HEUBERGER MOTORS INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 198
DATE APPROVED: 4/9/2020
INDUSTRIAL CONSTRUCTORS/MANAGERS INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/28/2020
INFINITY SYSTEMS ENGINEERING, A LTD. LIA BILITY CO. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 201
DATE APPROVED: 4/16/2020
LEWIS BOLT AND NUT COMPANY — LA JUNTA
JOBS RETAINED: 276
DATE APPROVED: 4/9/2020
MY LOCAL COLORADO DENTAL PRACTICE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 239
DATE APPROVED: 4/7/2020
PHIL LONG FORD LLC
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/5/2020
RAMPART PLUMBING AND HEATING SUPPLY INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 5/3/2020
ROCKY MOUNTAIN RESTAURANT GROUP, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 468
DATE APPROVED: 4/5/2020
SANGRE DE CRISTO HOSPICE AND PALLATIVE CARE — PUEBLO
JOBS RETAINED: 251
DATE APPROVED: 4/6/2020
SPACE GROUND SYSTEM SOLUTIONS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/9/2020
SUMMIT SUBWAY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/10/2020
SUMMIT TECHNICAL SOLUTIONS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/5/2020
SUNNY VISTA LIVING CENTER
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/10/2020
SYNQ3, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/10/2020
T SQUARE LOGISTICS SERVICES CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 257
DATE APPROVED: 4/13/2020
THE CENTER AT CENTENNIAL LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 300
DATE APPROVED: 4/7/2020
THE RESOURCE EXCHANGE, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 422
DATE APPROVED: 4/6/2020
THOMPSON MANAGEMENT INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/7/2020
TRINIDAD AREA HEALTH ASSOCIATION — TRINIDAD
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020
USA HOCKEY, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 120
DATE APPROVED: 4/15/2020
WEN NEW MEXICO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/11/2020
WENEVADA LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED 4/12/2020
WHOLE HEMP COMPANY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 200
DATE APPROVED: 4/14/2020
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF HE PIKES PEAK REGION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 401
DATE APPROVED: 4/6/2020
Local Companies that received $1 - $2 million
271 LAKE DAVIS HOLDING, LLC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 72
DATE APPROVED: 5/3/2020
A PHYSICIANS HOME CARE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 275
DATE APPROVED: 4/8/2020
ABACUS SOLUTIONS GROUP, LLC — WOODLAND PARK
JOBS RETAINED: 196
DATE APPROVED: 4/30/2020
ABOUT KIDS HOME CARE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 119
DATE APPROVED: 4/8/2020
ACADEMY, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/6/2020
ADD STAFF INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/14/2020
AIR FORCE ACADEMY ATHLETIC CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 154
DATE APPROVED: 4/29/2020
ALEUT AEROSPACE ENGINEERING, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 73
DATE APPROVED: 4/12/2020
ALEUT FACILITIES SUPPORT SERVICES — COLORADO SPRINGS (SAME BIZ ADDRESS AS ABOVE)
JOBS RETAINED: 114
DATE APPROVED: 4/16/2020
AMERICAN GAMING GROUP LLC — CRIPPLE CREEK
JOBS RETAINED: 249
DATE APPROVED: 4/13/2020
AMY SHANDY, SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST, LLC
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/27/2020
ARACO CONCRETE CONTRACTOR LLC — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 115
DATE APPROVED: 4/27/2020
ASPEN VIEW HOMES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/4/2020
ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS INTERNATIONAL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/10/2020
ATLAS PREPARATORY SCHOOL, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/28/2020
AUDUBON AMBULATORY SURGERY CENTER LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/7/2020
BERWICK ELECTRIC, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/14/2020
BIBLE ELECTRIC, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 113
DATE APPROVED: 4/8/2020
BLAZER ELECTRIC SUPPLY MANAGEMENT — PUEBLO
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 4/10/2020
BP NORTHSPRINGS, LLC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/15/2020
CENTER AT PARKWEST LLC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 116
DATE APPROVED: 4/7/2020
CENTRAL STATES ROOFING & INSULATING COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 110
DATE APPROVED: 4/8/2020
CFG SYSTEMS, INC.
JOBS RETAINED: 1
DATE APPROVED: 4/8/2020
CHEYENNE MOUNTAIN CHARTER ACADEMY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 5/8/2020
CHEYENNE MOUNTAIN ZOOLOGICAL SOCIETY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 160
DATE APPROVED: 4/15/2020
CKW PIZZA, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 258
DATE APPROVED: 4/10/2020
COLORADO SPRINGS ORTHOPAEDIC GROUP, PLLP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 198
DATE APPROVED: 4/27/2020
COMMUNITY PARTNERSHIP FOR CHILD DEVELOPM
JOBS RETAINED: 393
DATE APPROVED: 5/28/2020
CONCEPTS IN MILLWORK, INC.
JOBS RETAINED: 87
DATE APPROVED: 4/10/2020
CONCRETE CONCEPT DESIGN, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 106
DATE APPROVED: 4/13/2020
CS AUTO CHEVNO LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/11/2020
CS AUTO CHEVSO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/11/2020
DALE SPRADLEY MOTORS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 145
DATE APPROVED: 4/6/2020
DELTA SOLUTIONS AND STRATEGIES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 5/3/2020
DEVELOPMENTAL OPPORTUNITIES, INC. — CANON CITY
JOBS RETAINED: 220
DATE APPROVED: 4/28/2020
DIVERSIFIED MACHINE SYSTEMS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 96
DATE APPROVED: 4/14/2020
DOUBLE EAGLE RESORTS, INC. — CRIPPLE CREEK
JOBS RETAINED: 206
DATE APPROVED: 4/14/2020
DVMD LLC DBA INTELLITEC COLLEGE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 5/3/2020
DWIRE EARTHMOVING LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/27/2020
FAITH ENTERPRISES INCORPORATED — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 36
DATE APPROVED: 4/11/2020
FLYING HORSE COUNTRY CLUB, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 130
DATE APPROVED: 4/4/2020
FOODMAVEN CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 65
DATE APPROVED: 4/06/2020
FOUNTAIN VALLEY SCHOOL OF COLORADO — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 132
DATE APPROVED: 4/14/2020
FRESH TAKE LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 197
DATE APPROVED: 4/6/2020
GEOSTRUCT HOLDINGS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020
GLOBAL UNDERGROUND CORPORATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 72
DATE APPROVED: 4/7/2020
HAVEN BEHAVIORAL OUTPATIENT SERVICES OF COLORADO, LLC
JOBS RETAINED: 306
DATE APPROVED: 4/7/2020
HEATING & PLUMBING ENGINEERS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 66
DATE APPROVED: 6/30/2020, 6/25/2020 (TWO LOANS APPROVED)
HOMERUN ELECTRONICS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/6/2020
HUMANE SOCIETY OF THE PIKES PEAK REGION
JOBS RETAINED: 188
DATE APPROVED: 4/9/2020
INTERIM HEALTHCARE OF SOUTHEASTERN COLORADO, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 468
DATE APPROVED: 5/22/2020
INTERNATIONAL STUDENTS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020
INTRANERVE NEUROSCIENCE HOLDINGS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/7/2020
J2D ELECTRIC, INC. — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/27/2020
JAMES IRWIN CHARTER SCHOOLS — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 232
DATE APPROVED: 5/29/2020
JAXON ENGINEERING AND MAINTENANCE, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/6/2020
JOHN BOWMAN, INC. — FOUNTAIN
JOBS RETAINED: 89
DATE APPROVED: 4/8/2020
JP ANTLERS LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020
JUNIOR ACHIEVEMENT USA — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 74
DATE APPROVED: 4/9/2020
LOW VOLTAGE WIRING, LTD — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/10/2020
MAIN ELECTRIC, LTD — PUEBLO
JOBS RETAINED: 75
DATE APPROVED: 4/28/2020
MAND MADE PIZZA INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/9/2020
MCDIVITT LAW FIRM, P.C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 70
DATE APPROVED: 4/7/2020
MOUNTAIN PRAIRIE HOLDINGS, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 4/10/2020
MVP AUTOMOTIVE INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 109
DATE APPROVED: 4/15/2020
NEW LIFE CHURCH — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 163
DATE APPROVED: 4/7/2020
NUNN CONSTRUCTION, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 10
DATE APPROVED: 4/6/2020
OC INTERNATIONAL, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 81
DATE APPROVED: 4/13/2020
OUTREACH, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 500
DATE APPROVED: 5/3/2020
OWEN FARICY MOTOR COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 84
DATE APPROVED: 5/3/2020
PATE CONSTRUCTION INC — PUEBLO WEST
JOBS RETAINED: 87
DATE APPROVED: 4/5/2020
PEAK DENTAL SERVICES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 147
DATE APPROVED: 4/7/2020
PENKHUS MOTOR COMPANY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/6/2020
PHIL LONG DEALERSHIPS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/5/2020
PIPE LINE SPECIALTIES, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 121
DATE APPROVED: 4/14/2020
PIPELINE STRATEGIES & INTEGRITY LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 50
DATE APPROVED: 4/4/2020
PLANET GRANITE INC — COLORADO SPRINGS
JOBS REATINED: 127
DATE APPROVED: 4/8/2020
RE MONKS CONSTRUCTION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 111
DATE APPROVED: 5/3/2020
RENAISSANCE OASIS, INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 153
DATE APPROVED: 4/7/2020
ROCKY MOUNTAIN EYE CENTER, INC. A COLORADO PROVIDER NETWORK — PUEBLO
JOBS RETAINED: 164
DATE APPROVED: 4/7/2020
RUSIN, LTD — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 119
DATE APPROVED: 4/10/2020
SAN ISABEL ELECTRIC ASSOCIATION, INC — PUEBLO
JOBS RETAINED: 74
DATE APPROVED: 5/22/2020
SKYLINE PRODUCTS, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 188
DATE APPROVED: 4/6/2020
SOCIALSEO, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 79
DATE APPROVED: 4/5/2020
SOUTHEAST COLORADO POWER ASSOCIATION — LA JUNTA
JOBS RETAINED: 48
DATE APPROVED: 4/28/2020
SOUTHERN COLORADO CLINIC P.C. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 138
DATE APPROVED: 4/28/2020
SOUTHERN COLORADO EMERGENCY MEDICINE ASSOCIATES P.C. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 62
DATE APPROVED: 4/28/2020
SOUTHERN COLORADO HEART AND VASCULAR, P.C. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 41
DATE APPROVED: 4/15/2020
SRINGS FABRICATION, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/8/2020
STELLAR CARE AND SERVICES, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/9/2020
STOCKMAN KAST RYAN & CO., LLP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 85
DATE APPROVED: 4/5/2020
STRATROCK VENTURES LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 5/22/2020
SUMMIT EDUCATION GROUP — PUEBLO
JOBS RETAINED N/A
DATE APPROVED: 5/3/2020
SUPERIOR PRECISION SHEET METAL CORP — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 4/7/2020
T R TOPPERS, INC. — PUEBLO
JOBS RETAINED: 100
DATE APPROVED: 4/9/2020
TEAM PIKE PEAK, LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 128
DATE APPROVED: 4/28/2020
THE SANBORN MAP COMPANY, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 135
DATE APPROVED: 4/10/2020
THOMAS MACLAREN STATE CHARTER SCHOOL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 0
DATE APPROVED: 6/22/2020
TIMBERLINE LANDSCAPING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/6/2020
TIRE WORLD, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: N/A
DATE APPROVED: 4/7/2020
TRAX CONSTRUCTION INC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 158
DATE APPROVED: 4/10/2020
TT OF WOODMEN, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 88
DATE APPROVED: 4/9/2020
UNITED STATES ANTI-DOPING AGENCY — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 86
DATE APPROVED: 4/11/2020
UNITED STATES SPACE FOUNDATION — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 71
DATE APPROVED: 4/9/2020
USA CYCLING INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 58
DATE APPROVED: 4/11/2020
USA SWIMMING, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 91
DATE APPROVED: 4/13/2020
USA VOLLEYBALL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 91
DATE APPROVED: 5/1/2020, 4/28/2020 (TWO LOANS APPROVED)
VASCULAR CENTER OF COLORADO LLC, THE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 76
DATE APPROVED: 4/15/2020
WAY MEDIA INC. DBA WAY-FM MEDIA GROUP INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 101
DATE APPROVED: 4/13/2020
WENCO INDUSTRIES, INC. — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 98
DATE APPROVED: 4/9/2020
WEST CENTRAL, INC. — CANON CITY
JOBS RETAINED: 140
DATE APPROVED: 4/28/2020
WOODMEN VALLEY CHAPEL — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 135
DATE APPROVED: 4/7/2020
WORLD LITERATURE CRUSADE — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 35
DATE APPROVED: 6/25/2020
YEOMAN MANAGEMENT LLC — COLORADO SPRINGS
JOBS RETAINED: 247
DATE APPROVED: 4/5/2020
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