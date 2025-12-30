Dueño de un restaurante conocido bajo investigación por asalto sexual
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El dueño del restaurante ganador de varios premios aquí en Colorado Springs. Ahora esta bajo investigación por actos de asalto sexual. Carlos Echeandia es el dueño del restaurante Carlos' Bistro el cual esta ubicado al oeste de la ciudad. Conocido por comida deliciosa y un lugar elegante.
Ahora nosotros hemos aprendido que él es acusado de asaltar a una mujer quien le había pedido un trabajo en el restaurante. La víctima dice que él la invito a su restaurante el año pasado para un entrenamiento y que la invito a tomar una bebida alcohólica. Ella se tomo una pero cree que fue drogada, ya que ella no se sentía bien y sintió diferentes efectos.
Por lo tanto ahí fue cuando él le pidió cosas inapropiadas, Pidiéndole que se quitara la camisa antes de que la agrediera sexualmente. Ella reporto el incidente a la policía en agosto. Él ahora esta pautado para su próxima audiencia en corte el próximo martes.